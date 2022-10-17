Умер первый председатель ВГТРК Олег Попцов

Заслуженный деятель искусств РФ, бывший председатель Всероссийской государственной телерадиокомпании (ВГТРК) Олег Попцов скончался в возрасте 88 лет. Печальное известие сообщил в своем телеграм-канале депутат Госдумы, телеведущий Евгений Попов: «Умер Олег Максимович Попцов. Один из родоначальников российского телевидения. Ему было 88 лет. Царствие небесное».

Попцов четверть века был главредом журнала «Сельская молодежь», с 1990 по 1996 год возглавлял ВГТРК, основав «Радио России» и программу «Вести». В 2000 г. занял пост генерального директора ОАО «ТВ Центр» (ТВЦ). Позднее вошел в состав Академии российского телевидения. Был колумнистом газеты «Московский комсомолец».