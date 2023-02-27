Умер политолог и журналист Глеб Павловский

Российский историк и политолог Глеб Павловский скончался на 72-м году жизни. Он умер 26 февраля в Первом Московском хосписе имени Веры Миллионщиковой «после тяжелой и продолжительной болезни».

В 1995 году Павловский вместе с Маратом Гельманом и Максимом Мейером основал «Фонд эффективной политики», разработавший президентскую кампанию Владимира Путина 2000 года. В 2011 году администрация президента расторгла контракт с фондом.

Павловский также принимал участие в избирательной кампании президента Украины Виктора Януковича в 2004 году.

В 1991−1992 годах Павловский был заместителем председателя правления издательского дома «Коммерсантъ». С 1994 по 1995 год он редактировал и издавал квартальник «Пределы власти». В 1995−1996 годах Павловский был учредителем и соредактором журналистского обозрения «Среда». С октября 2005 года по апрель 2008 года он вел программу «Реальная политика» на НТВ.

Кроме того, Павловский был учредителем информационного агентства «Постфактум», директором программы «Гражданское общество» фонда «Культурная инициатива», главным редактором журнала «Век XX и мир», одним из основателей интернет-издания «Русский журнал», который выходит с 1997 года.