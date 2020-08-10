Умер президент ассоциации, вручающей «Золотой глобус»

Президент Голливудской ассоциации иностранной прессы (HFPA), отвечающей за присуждение американской премии за достижения в области кинематографа и телевидения «Золотой глобус», Лоренцо Сория умер 8 августа на 69-м году жизни. Об этом говорится в опубликованном в пятницу заявлении HFPA.

«Сегодня мы с большим сожалением объявляем о смерти нашего президента Лоренцо Сория», - говорится в сообщении. В нем отмечается, что «Лоренцо мирно умер в своем доме».

На сайте организации сообщается, что Сория родился в Аргентине и вырос в Италии, где он работал редактором в еженедельнике L'Espresso. С 1982 года он жил в Лос-Анджелесе, где начал работать над интервью с голливудскими талантами, а также репортажами о тенденциях в кино- и телеиндустрии. Сория был членом HFPA с 1989 года (президент 2003-2005, 2015-2017, 2019 - н. в.).

Американская премия «Золотой глобус» (Golden Globes) за достижения в области кинематографа и телевидения присуждается Голливудской ассоциацией иностранной прессы (Hollywood Foreign Press Association, HFPA, создана в 1943 году), объединяющей журналистов и фотографов, которые освещают события в сфере американской индустрии развлечений для иностранных изданий.