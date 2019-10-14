Умер сооснователь юмористического журнала «Красная бурда»

Один из основателей юмористического журнала «Красная бурда» Юрий Исаков скончался в воскресенье, 13 октября, на 62-м году жизни. О смерти писателя на странице в Facebook сообщила, предположительно, его жена Елена.

Юра умер сегодня от обширного инсульта. Никакой информации о дате похорон и месте захоронения пока нет. Но в любом случае, я и дочка решили, что похороны будут семейными.

Смерть юмориста подтвердила и группа «Красной Бурды» в Facebook:

Один из основателей «Красной бурды». Человек, придумавший словосочетание «Красная бурда». Писатель, не поэт, а «подпоэток» (по его собственному определению), сценарист, наш друг.

«Красная бурда» была основана участниками легендарной команды КВН УПИ («Уральские дворники») Александром Соколовым (главный редактор в 1990–2003 годы), Юрием Исаковым и Владимиром Мауриным. Журнал издавался в Екатеринбурге с 1990 года, однако в начале 2019 года издание прекратило свое существование.

В 2007 году журнал получил премию «Юмор года» в номинации «Печатное издание». Дуэт Владимира Маурина и Владимира Логинова под названием «Красная бурда» неоднократно выступал в Comedy Club в качестве гостей, принимал участие в телепередачах «Смеяться разрешается», «Разная бурда», «Красная бурда» и ее друзья», «33 веселых буквы».