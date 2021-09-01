Умер советский журналист-международник Всеволод Овчинников

На 95-м году жизни умер известный советский журналист-международник Всеволод Овчинников, об этом его родные сообщили «Российской газете», где он работал обозревателем.

В некрологе Овчинникову на сайте «Российской газеты» его коллеги признали, что работать вместе с ним было счастьем и удачей. «Редакция выражает соболезнования родным и близким знаменитого журналиста», — указали авторы материала.

Всеволод Овчинников родился в ноябре 1926 года. Он известен по работе в различных газетах и на телевидении. Почти 40 лет он писал в газете «Правда»: был собственным корреспондентом издания в Китае и Японии. Также Овчинников был одним из ведущих программы «Международная панорама».

Овчинников — автор популярных книг «Ветка сакуры. Рассказ о том, что за люди японцы» (впервые была издана в 1971 году), «Корни дуба. Впечатления и размышления об Англии и англичанах» (1980), «Горячий пепел. Хроника тайной гонки за обладание атомным оружием» (1984) и других. Он выпустил более 20 книг, которые переведены на английский, сербский, словацкий и другие языки. Их суммарный тираж превышает 7 млн экземпляров.

В 1982 году Овчинников удостоился звания заслуженного работника культуры РСФСР. В 2020 году он стал заслуженным журналистом Российской Федерации.

В последние годы Овчинников вел постоянную авторскую рубрику в «Российской газете», где рассказывал о своих путешествиях.