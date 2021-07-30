Умер спортивный журналист Гарринальд Немировский

Спортивный журналист, судья международной и всесоюзной категории по легкой атлетике и велоспорту, участник Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы

Гарринальд Немировский умер на 86-м году жизни. Об этом сообщил на своей странице «Вконтакте» глава Крыма Сергей Аксенов.

Аксенов отметил, что уход из жизни Гарриальда Немировского является невосполнимой потерей для спортивной журналистики. Его материалы всегда отличались ярким талантом, который внес многое для развития физкультуры и спорта.

Председатель правительства Крыма Юрий Гоцанюк рассказал, что Гарриальд был светлым и добрым человеком, который был предан избранному делу. «Гарринальд Михайлович блестяще комментировал спортивные соревнования, футбольные матчи, своим талантом заслужил уважение коллег, признание широкой общественности. Искренне переживал за судьбу всех футбольных команд Крыма и всех спортсменов полуострова», — добавил Гоцанюк.

На сайте Крымского футбольного союза сообщается, что Немировский работал на местном телевидении, был более 30 лет спортивным обозревателем в газете «Крымская правда», был автором книги «Таврия: моя радость и боль». Также 21 раз в разные года он был признан лучшим спортивным журналистом Крыма и лауреатом премии «Призвание» 2019 года.