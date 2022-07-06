Умер журналист-международник Георгий Зубков

В возрасте 96 лет умер журналист-международник, профессор кафедры массовых коммуникаций филологического факультета РУДН Георгий Зубков, сообщили в пресс-службе Союза журналистов России (СЖР).

Зубков был комментатором, заместителем главного редактора «Последних известий» на радио «Маяк», главным редактором телепрограммы «Доброе утро», политическим обозревателем, руководил радиотелецентрами советских павильонов на всемирных выставках в Монреале (1967) и Осаке (1970).

В начале 60-х годов Зубков входил в журналистский пул, сопровождавший в поездках генсека ЦК КПСС Никиту Хрущева. С 1972 по 1981 год возглавлял в Париже региональное отделение телевидения и радио по странам Западной Европы. Избирался в члены правления Союзов журналистов и писателей СССР. Лауреат государственных премий СССР и РСФСР в области литературы и искусства.

Кроме того, Георгий Зубков — автор свыше десятка книг и драматических произведений.