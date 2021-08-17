Умер журналист Виктор Строгальщиков

Российский писатель и журналист, ответственный секретарь журнала «Сибирское богатство» Виктор Строгальщиков умер на 71 году жизни в Тюмени от коронавирусной инфекции. Об этом сообщила его коллега Светлана Кирсанова в Facebook.

Главред «Тюменских известий» Анатолий Костров в комментариях к посту рассказал, что Виктор Строгальщиков отказывался ехать в госпиталь, после госпитализации он пробыл в ковидном стационаре три дня.

Виктор Строгальщиков родился в Приморье, а в 1960-х года переехал с родителями в Тюмень. Окончил Тюменский индустриальный институт. После окончания стал одним из основателей газеты «Тюменские ведомости». В советское время работал на тюменском телевидении, организовывал телемосты. В разные промежутки времени работал пресс-секретарем губернатора Тюменской области и пресс-секретарем Тюменской нефтяной компании. В 2002 году его второй роман «Слой-2» победил в конкурсе «Российский сюжет».