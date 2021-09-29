Умерла экс-редактор «Копейского рабочего» Анна Викалюк

Директор Копейской телерадиокомпании и экс-главред газеты «Копейский рабочий» Анна Викалюк умерла в возрасте 35 лет, сообщает «Копейский рабочий». Причины смерти не называются.

«Анна Викалюк была яркой личностью, интересным коллегой, хорошей мамой, уважаемым руководителем. У Анны осталась маленькая дочка. Судьба распорядилась так, что Анны не стало в 35 лет»,— говорится в сообщении.

По данным источника Ura.ru, на прошлой неделе у госпожи Викалюк поднялась температура, она потеряла сознание. В больнице ее состояние ухудшилось, последние дни она провела в коме. По словам собеседника издания, врачи до сих пор не могут установить диагноз.

Анна Викалюк была главным редактором газеты «Копейский рабочий» с декабря 2014 года по июль 2021-го. После этого она перешла на должность директора Копейской телерадиокомпании.

«Копейский рабочий» получил известность благодаря фотографиям голливудских звезд, держащих в руках номер издания. В частности, с газетой фотографировались Леонардо Ди Каприо, Эмма Уотсон, Уилл Смит, Кира Найтли, Николас Кейдж, Пенелопа Крус, Николь Кидман, Джеки Чан, Харрисон Форд. Снимки удалось сделать благодаря уроженке Копейска Маргарите Сушкевич, которая переехала в Лос-Анджелес и вышла замуж за продюсера Джона Тьюксбери.