Умерла руководитель группы выпуска «Коммерсанта» Анна Афанасьева

Руководитель группы выпуска газеты «Коммерсант» Анна Афанасьева скончалась после болезни, сообщаетсяна сайте издания.

«Вечером 9 августа после болезни умерла руководитель группы выпуска газеты «Коммерсантъ» Анна Афанасьева», - говорится в сообщении.

Афанасьева работала в издательском доме с 1993 года.

«Не стало Анны Афанасьевой. Ани. Человека, без которого представить «Коммерсантъ», кажется, невозможно. Она была гением места для «Коммерсанта», его ангелом, нет, не только хранителем - блюстителем», — приводятся на сайте слова руководитель группы иностранной информации газеты Николая Зубова.