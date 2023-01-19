Умерла журналистка Бэлла Куркова

Советская и российская журналистка Бэлла Куркова скончалась в возрасте 87 лет.

«Сегодня ночью Бэлла Алексеевна скончалась в Петербурге в больнице после тяжелой болезни»,— сообщил Александр Ефимович, замруководителя телеканала «Культура», агентству «РИА Новости».

Прощание и похороны журналистки пройдут 21 января. Точное время будет сообщено позднее.

Бэлла Куркова родилась в 1935 году. В 1959-м она окончила факультет журналистики Ленинградского университета. Позже работала в издании «Ленинские искры» и вела телепередачу «Пятое колесо». В 1991 году стала директором Ленинградской дирекции ВГТРК. Петербургскую дирекцию «Культуры» возглавляла с 2000 года.