Неэтичная реклама. Где грань, которую нельзя переступать

«Пока решение официально не опубликовано, я не могу его оглашать. Но большинство высказалось против этой рекламы как нарушающей и нормы приличия, и требования законодательства. На мой взгляд, нарушение этики состоит в использовании для рекламы пива карты со стилизованными обозначениями движения армии. Пиво ассоциируется с радостными событиями, хорошим настроением, так оно, по замыслу рекламодателя, должно восприниматься и в этот раз. Но на военных картах — и в привычных нам стилизованных образах массовой культуры — стрелочки движения военных подразделений обозначают не путь веселящих напитков, а путь крови и страданий.

Вопрос об оскорблениях в рекламе очень обширен. В данном случае мы сталкиваемся с тем, что известный образ эксплуатируется в целях продажи некоторого товара. Сам по себе такой прием распространен и может быть очень удачным. Но есть темы, которые не подлежат эксплуатации — прежде всего, это тема страдания. Неоднозначно воспринимаются и попытки "приватизировать" общенациональные переживания для продвижения частных товаров или политических идей. Для общественных коммуникаций — будь то реклама, журналистика, PR и т.д. — критическое значение имеет чувство такта».

Как обойтись без оскорблений

Российские рекламщики уже не раз использовали для пропаганды товаров и услуг образы, связанные с темой ВОВ. Так, в 2018 году челябинская компания «Домашний мастер» описала в рекламных листовках адрес одного из своих магазинов как «рядом с мужиком с пистолетом» — так местные жители называют металлическое изображение солдата на фасаде одного из домов, воспроизводящее фотографию «Комбат» 1942 года. Местная антимонопольная служба признала выражение «мужик с пистолетом», употребленное по отношению к символу победы, оскорбительным.

Бывали случаи, когда компании брали за основу для рекламы изображения советских плакатов. Чаще всего эксплуатируются «Родина-мать зовет!» и «А ты записался добровольцем?», текст на них помещается не оригинальный, а «рекламный». В 2014 году широкий резонанс вызвал баннер возле цветочного магазина в Якутии с текстом «А ты купил любимой цветы?». В результате владелица была оштрафована: по мнению антимонопольной службы, оригинальный плакат художника Д. Моора несет в себе символы воли к победе, патриотизма и мужества, поэтому переработка его содержания может оскорбить чувства ветеранов.

С одной стороны, подобная реклама не задевает напрямую чувства тех, кто не был свидетелем военных действий 1941 — 1945 гг. С другой — сургутский баннер признала неприемлемым практически вся интернет-аудитория. Получается, что проблемы войны, памяти, подвига, жертв все еще актуальны для большинства россиян всех возрастов и выделяются ими в особую категорию наиболее памятных и неприкосновенных тем.

Эксплуатация в рекламе пива темы войны и ее атрибутов — таких, как стилизованные под цену стрелочки движения армий, — это все же неэтично.

Впрочем, очевидно, что реклама в Сургуте показалась всем настолько оскорбительной еще и потому, что воспринялась как весьма эпатажный способ заработать.

Какие тенденции в сфере этики будут характерны для российской рекламы в ближайшем будущем? Андрей Дорский выделил наиболее важные из них: «Во-первых, в России будет развиваться саморегулирование рекламы. Во всяком случае, я на это очень надеюсь. Во-вторых, в России, как и во всем мире, будет все больше запретных тем. Пол, цвет кожи, сексуальная ориентация, вес тела — максимальные ограничения на использование этих сюжетов уже известны. Но нет никаких оснований полагать, что список исчерпан».

С каждым годом рекламодатели придумывают все более изощренные способы привлечь внимание потребителей, и количество эпатажной, сомнительной, неэтичной рекламы увеличивается. С другой стороны, любой из нас, увидев оскорбительную рекламу, может тут же рассказать об этом в сети, как это сделал житель Сургута. Важно не проходить мимо и жаловаться на подобные баннеры и объявления — тогда рекламщики будут знать, что неэтичную рекламу рано или поздно заметят и демонтируют.