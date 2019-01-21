21 января 2019 года исполнилось 15 лет, как в поселке Ванино я выпускаю газету «Мое побережье». И хоть за минувшие годы пройдено много испытаний, не сдаюсь...

Я не идеальный «особенный» человек — с парашютом не прыгаю, из лука не стреляю, в теннис не играю (желание есть, а времени — нет). Зато я очень люблю свою работу и счастлива, если она кому-то приносит пользу. Правда, во всем мире, моя профессия относится к опасным. Надеюсь, когда-нибудь, будет иначе, а пока... Сожгли мой дом и автомобиль, нападали на мою съемную квартиру, пытались сбить меня машиной, угрожали мне по телефону, выпускали фальшивые номера-двойники моей газеты… — совершено почти два десятка преступлений и ни одно не раскрыто. Надо мной вот уже несколько лет издеваются в интернете: организована травля, группа анонимов размещает обо мне оскорбительные фотомонтажи, комментарии, статьи. Были времена, когда «благодаря» анонимам, люди попадали в лагеря, теперь они устраивают в интернете расправу над неугодными им журналистами. Правоохранители на мои заявления присылают отписки — никто не установлен... Словом, процветает безнаказанность.

Но я не сдаюсь и, вопреки всему, продолжаю заниматься любимым делом — выпускать газету и как журналист помогать своим землякам, которые обращаются ко мне за поддержкой. Я делаю все, что в моих силах: через прокуратуру и министерства добиваюсь для них лекарств и покупки медоборудования, выхожу на пикет, чтобы привлечь внимание к необходимости купить человеку коляску, иду на митинги, пишу заметки...