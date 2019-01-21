Татьяна Седых: «Чтобы помогать кому-то нет необходимости состоять в какой-либо партии или организовывать специальное движение. Достаточно просто иметь желание — помогать...»
21 января 2019 года исполнилось 15 лет, как в поселке Ванино я выпускаю газету «Мое побережье». И хоть за минувшие годы пройдено много испытаний, не сдаюсь...
Я не идеальный «особенный» человек — с парашютом не прыгаю, из лука не стреляю, в теннис не играю (желание есть, а времени — нет). Зато я очень люблю свою работу и счастлива, если она кому-то приносит пользу. Правда, во всем мире, моя профессия относится к опасным. Надеюсь, когда-нибудь, будет иначе, а пока... Сожгли мой дом и автомобиль, нападали на мою съемную квартиру, пытались сбить меня машиной, угрожали мне по телефону, выпускали фальшивые номера-двойники моей газеты… — совершено почти два десятка преступлений и ни одно не раскрыто. Надо мной вот уже несколько лет издеваются в интернете: организована травля, группа анонимов размещает обо мне оскорбительные фотомонтажи, комментарии, статьи. Были времена, когда «благодаря» анонимам, люди попадали в лагеря, теперь они устраивают в интернете расправу над неугодными им журналистами. Правоохранители на мои заявления присылают отписки — никто не установлен... Словом, процветает безнаказанность.
Но я не сдаюсь и, вопреки всему, продолжаю заниматься любимым делом — выпускать газету и как журналист помогать своим землякам, которые обращаются ко мне за поддержкой. Я делаю все, что в моих силах: через прокуратуру и министерства добиваюсь для них лекарств и покупки медоборудования, выхожу на пикет, чтобы привлечь внимание к необходимости купить человеку коляску, иду на митинги, пишу заметки...
Почему все время нужно с кем-то бороться, ведь не война? А выходит, словно на бесконечной линии фронта. Борьба за пандусы, борьба против угольной пыли, за то, чтобы попасть с жалобой на ущемление прав к прокурору… Акции в поддержку тех, кто нуждается в помощи, стали в газете традиционными: трудоустройство, обеспечение компьютерами, мебелью, посудой, игрушками, книгами… И не было ни одного случая, чтобы читатели не отозвались на чужую боль, за что им огромное спасибо.
За 15 лет через меня прошло уже столько историй, что, порой, мне кажется, помощь оказана всем, кто был обойден вниманием, обслуживанием, жильем, лекарством… Но, увы, им нет ни конца, ни края. Это говорит и о безответственности отдельных представителей власть имущих — кто-то добросовестно исполняет свои обязанности, а кому-то безразлично, как живет простой народ. О все большем росте вопросов свидетельствует и тот показатель, что с каждым годом увеличивается количество журналистов, приезжающих со всех концов нашей большой страны на ежегодную пресс-конференцию с президентом. Кто-то проблемы решить не может, а кто-то не хочет, потому что нерешаемых вопросов нет — речь о человеческом отношении одних к другим. Ведь, чтобы помогать кому-то, нет необходимости состоять в какой-либо партии или организовывать специальное движение. Достаточно просто иметь желание — помогать...
Как-то письмо с жалобой привело меня в особенную семью: мама умерла, отец и дочь на инвалидности. Казалось, что за беспросветная тьма должна была поселиться под крышей их дома? Вот только люди, живущие в нем, несчастными себя не чувствовали. Отец обратился ко мне, чтобы помогла быстрее решить жизненно важный вопрос — заказать протезы: «Мне работать надо, а лимит, сказали, уже исчерпан. Жди теперь, когда очередь подойдет». Инвалид, он мог бы сидеть и ждать — пенсию все равно принесут. Вот только не привык. И дом свой, имея одну руку, построил сам. И дочка, подстать отцу, трудолюбивая — в доме чистота. А взгляд у нее — добрый, улыбка — искренняя, и тепла хватает и на отца, и на котенка, и на пришедшего к ним незнакомого журналиста…