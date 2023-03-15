Уникальный сервис по подбору недвижимости

Тема недвижимости актуальна во все времена. Насколько она всем интересна, настолько и сложна. Чтобы найти хорошую квартиру или частный дом выгодно, нужно пройти огонь, воду и медные трубы. Но так было раньше, потому что сейчас можно просто обратиться в компанию «Этажи».

«Этажи» являются лидером на рынке недвижимости. Уже 23 года компания держит марку и помогает огромному количеству людей подобрать квартиру, дом, участок, коммерческую недвижимость и тд. Среди застройщиков и банков больше 1,5 тысяч партнеров, что позволяет практически в любом случае помочь клиенту получить выгодную ипотеку. Не только во вторичной недвижимости, но и в проверенной новостройке.

 

Достижения компании

Компания «Этажи» начала свой путь в 2000 году и сразу набрала высокие обороты. Она продолжает развивать свои услуги и инновационные проекты. К 2021 году «Этажи» стали самой быстрорастущей компанией в сфере недвижимости и ипотеки по мнению жюри национальной премии «Эксперт рынка недвижимости».

Сейчас открыто 55 офисов по всей России и проводится работа в 7 странах. В команде прибавилось более двух тысяч сотрудников, как в России, так и за рубежом. Все они – специалисты в области недвижимости, которые постоянно продолжают учиться и повышать свой уровень. Профиль компании – уникальная аналитика рынка недвижимости по всей стране.

 

Эффективное решение задач

Лидером на рынке не так просто стать – необходимо успешно закрывать задачи клиента и не давать сбоев в работе. Мы успешно справляемся со всеми запросами и готовы помочь практически в любом вопросе:

•   Обширный спектр услуг. Благодаря глубокой аналитике и полному исследованию рынка у нас есть четкое понимание желаний и запросов клиента. Мы оказываем все необходимые услуги по недвижимости;

•   Прозрачное ценообразование. Стоимость услуг всегда фиксирована и не меняется по причине обстоятельств или иных причин;

•   Доступные офисы. Расположение каждого офиса, независимо от города, удобно для клиентов и сотрудников компании. Удобная транспортная развязка позволяет быстро и с комфортом добраться до офиса из любой точки города;

•   Экономия времени. Все этапы сделки можно пройти в одном офисе, так как мы обладаем интеграцией с банками-партнерами и с государственными организациями. Это позволяет пройти электронное оформление. Также в каждом офисе присутствует представитель МФЦ. А необходимые документы клиент знает заранее, что значительно облегчает их подготовку.

Полный список преимуществ вы сможете увидеть на сайте, что поможет вам сделать правильный выбор.

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от
15 марта 2023

Мар 15, 2023

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