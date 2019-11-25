Тот самый ЮНПРЕСС: интервью с Сергеем Цымбаленко

К юбилею основателя и бессменного главного руководителя ЮНПРЕСС
Российский педагог, ученый, журналист, писатель Сергей Цымбаленко стоял у истоков развития детско-юношеской прессы в России. В канун своего 70-летия он рассказал ЖУРНАЛИСТУ о развитии юнкоровского движения в постперестроечной России как о самой большой своей жизненной удачи. С юбилеем, Сергей Борисович!
— Как возникла идея создания ЮНПРЕССА, Лиги малой прессы и других общественных организаций? Что удалось реализовать?
— ЮНПРЕСС и Лига юных журналистов взяли на себя и роль первопроходцев в освоении детьми информации.
Первой появилась страница старшеклассников «Эпицентр», которая ежемесячно выходила в «Учительской газете». Дежурными редакторами были ребята из разных городов. В 1991 году по предложению телеведущей Татьяны Веденеевой была создана на ОРТ в утренней программе рубрика «Школьные новости» (в дальнейшем «Шпаргалка»), которая стала трибуной для обсуждения подростковых проблем. Авторами и ведущими рубрики были сами дети. Вслед за «Школьными новостями» появились детские и подростковые информационные программы («Там-там-новости»).
С 2000 года началась работа над первым интернет-порталом YNPRESS.RU (ныне YNPRESS.COM) как формой и механизмом интеграции информационных потоков детей и для детей в единое детско-юношеское информационное пространство. Вместе со специалистами и экспертами, первым разработчиком портала стал 14-летний вундеркинд из Омска, были cозданы медиаплощади с участием представителей культуры, спорта, государственных деятелей.
— Вы окончили философский факультет Уральского государственного университета. Философское образование помогало вам в работе с детьми?
— Философское образование привлекло меня своей универсальностью, при этом в УрГУ был уклон в естественные науки. Физику замечательно преподавал Абрам Константинович Кикоин как историю заблуждений и их преодоление. Потом он написал учебник для школы в том же духе, использовав своего брата-академика для прикрытия, но учителя стали возмущаться, и его переделали.
Мы были третьим выпуском, и на нас экспериментировали. Например, по нашей просьбе включили теорию относительности и литературу. Философское образование и сейчас помогает мне видеть мир во всеобщей взаимосвязи и развитии.
Кандидатскую диссертацию я написал по философии. Предпринял попытку обосновать организацию как саморазвитие. Это направление мысли и сейчас не устарело. В докторской диссертации по педагогике я исследовал информацию и коммуникацию как закономерности объективных систем, атрибуты мира.
— Испытывали ли вы дефицит в знаниях по журналистике и педагогике?
— Курс педагогики у нас был в университете. Потом три года я преподавал философию в лесотехническом институте. Практику проходил у детского писателя Владислава Крапивина, был его заместителем в отряде «Каравелла».
— Вы являетесь организатором ежегодных смен юных журналистов в «Артеке», юнкоровских экспедиций. Расскажите, как сегодня они реализуются?
— Медиафорум в «Артеке» появился в честь исторического 25-летия смен в «Артеке».
Расскажу интересную историю. Во время медиафорума «Артек-2015» в самом разгаре церемонии открытия погас свет и ведущий сказал: «Вот так без света, иногда без крова и достаточной пищи живет значительная часть человечества. Это результат войн, насилия, несправедливости. Могут ли юные журналисты изменить хотя бы чуточку мир к лучшему?».
Мы попросили юных журналистов рассказать о своей работе. Ребята из Алтая говорили, как их газета «Сами» выступила в защиту девочки, которую безнаказанно сбил машиной чиновник. Надо сказать, что взрослые журналисты не решались на это. Газету тогда поддержал губернатор и потребовал от чиновника оплатить лечение ребенка.
Ведущие детской радиопередачи «Солнечный город» (Уфа) рассказали о том, что приглашают на эфир ребят, оказавшихся в трудной ситуации. В общем, юные журналисты были единодушны, что могут и должны брать на себя ответственность за происходящее вокруг.
— Вы знаете о современных детях все или почти все, так как являетесь автором многочисленных научных статей, книг о подростках в информационном мире. С какими угрозами они сталкиваются сегодня?
— Существуют ли угрозы и опасности для ребенка в интернет-пространстве? Да, но не больше, чем в реальном пространстве, и не те, с которыми нас призывают бороться.
Мы провели исследование, и оно не подтвердило миф о массовом увлечении подростков информацией о сексе, вредных привычках. Лишь 2,1 % респондентов считают важными для себя сведения о сексе, интимной жизни. Более 20 % решительно заявляют, что им не интересны темы о сексе, наркотиках, СПИДе, курении.
Наиболее важной для респондентов информацией являются сведения об их увлечениях (9,3 %), о жизни друзей и знакомых (8,1 %), о спорте (8 %), жизни и здоровье родных и близких (6,4 %). Далее следуют наука и техника (5,6 %), школьная жизнь и учеба (4,8 %), о себе и своей жизни (4,8 %), о ситуации в мире (3,6 %), об интернет-пространстве, компьютерных играх (3 %).
Навязанная общественности угроза безопасности является панической реакцией старшего поколения, выросшего при других источниках информации. Национальная стратегия действий в интересах детей, принятая 1 июня 2012 года, рассматривает интернет-пространство, в основном, как риски и угрозы, от которых надо обезопасить детей.
Усилия законодателей направлены в то же русло, о чем свидетельствует принятый в 2010 году «Федерального Закона о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и принятые в 2012 году поправки к нему.
Ссылка на то, что так поступает весь мир, не совсем верна. Законы подобного рода в США были или отменены Верховным судом как противоречащие Конституции, или признаны неэффективными.
Конечно, есть угрозы и риски, но несколько иные. По мнению подростков и экспертов, вызывают тревогу ресурсы, которые остаются незамеченными для общественности как опасные. Все больше сайтов и рекламы, которые пропагандируют слишком высокий уровень потребления. К особо опасным можно отнести видео насилия, издевательств подростков друг над другом (кибербуллинг). Существует немало сайтов, связанных с ненавистническим контентом. Во «ВКонтакте» есть группы ненависти к реальному ребенку. В ответ жертвы создают свои группы. Так плетется паутина вражды и ненависти. Появляются тысячи сайтов, которые призывают причинить себе боль и вред.
Международные специалисты США и Европы пришли к выводу, что при таком характере угроз и рисков технологические и запретительные средства защиты недостаточны и даже малоэффективны. Образование, медиаграмотность, доверительный диалог детей с родителями и педагогами гораздо лучше формируют внутренние фильтры у юного человека.
Важным экспериментом, проведенным в ходе исследования, стало создание юными журналистами газеты «Орленок Дагестана» — модели детской интернет-республики со своими этическими правилами, системой избираемых модераторов, самоуправлением
— Что бы вы посоветовали журналистам, которые пишут для детей?
— Четырнадцатилетний Сергей Щ. из Пятигорска написал в редакцию «Юношеской газеты», что его чуть ли не ежедневно на улице унижают компании сверстников, отбирают деньги. Как помочь? Давать советы психологов, юристов? Ни один специалист не может дать точный рецепт, как и хороший врач не дает на все случаи жизни одно лекарство, а подбирает свой ключ к лечению каждого больного.
Редакция решила заложить в форму подачи материала диалог с аудиторией, чтобы юные и взрослые читатели рассказали, как они выходили из подобных ситуаций. Так родился проект «Жизнь не по учебнику». Появилась «коллекция» способов, как сказать «нет», когда тебе в первый раз предлагают закурить, выпить, принять наркотики. Или как найти общий язык при конфликте с родителями, учителями, как вести себя при столкновениях с милицией.
Это общий «секрет» современных информационных проектов и продукции: они должны включать в себя обратную связь, партнерские отношения с аудиторией, носить диалоговый характер. Нужны фильмы, интернет-ресурсы, циклы программ, статей, предполагающих подобный диалог аудитории, совместный поиск выхода из жизненных тупиков. Если медийная деятельность направлена на преобразование действительности, то можно способствовать «выращиванию» этих моделей (телевизионный сюжет, игровой или анимационный фильм, фотография, заметка и т.д.).
— Над чем вы сегодня работаете?
— Мечтаю закончить научную книгу «Параллельные миры подростков», где излагаю все, что накопил в изучении данного вопроса. А затем перейти к работе о детстве как общечеловеческом феномене. Издал книгу художественных произведений «В валенках по весне» с прекрасными рисунками художника-иллюстратора Евгения Медведева. Но вошло не все. Жду мецената для новых изданий.