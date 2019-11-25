Тот самый ЮНПРЕСС: интервью с Сергеем Цымбаленко

Мы попросили юных журналистов рассказать о своей работе. Ребята из Алтая говорили, как их газета «Сами» выступила в защиту девочки, которую безнаказанно сбил машиной чиновник. Надо сказать, что взрослые журналисты не решались на это. Газету тогда поддержал губернатор и потребовал от чиновника оплатить лечение ребенка.

Ведущие детской радиопередачи «Солнечный город» (Уфа) рассказали о том, что приглашают на эфир ребят, оказавшихся в трудной ситуации. В общем, юные журналисты были единодушны, что могут и должны брать на себя ответственность за происходящее вокруг.

— Вы знаете о современных детях все или почти все, так как являетесь автором многочисленных научных статей, книг о подростках в информационном мире. С какими угрозами они сталкиваются сегодня?

— Существуют ли угрозы и опасности для ребенка в интернет-пространстве? Да, но не больше, чем в реальном пространстве, и не те, с которыми нас призывают бороться.

Мы провели исследование, и оно не подтвердило миф о массовом увлечении подростков информацией о сексе, вредных привычках. Лишь 2,1 % респондентов считают важными для себя сведения о сексе, интимной жизни. Более 20 % решительно заявляют, что им не интересны темы о сексе, наркотиках, СПИДе, курении.

Наиболее важной для респондентов информацией являются сведения об их увлечениях (9,3 %), о жизни друзей и знакомых (8,1 %), о спорте (8 %), жизни и здоровье родных и близких (6,4 %). Далее следуют наука и техника (5,6 %), школьная жизнь и учеба (4,8 %), о себе и своей жизни (4,8 %), о ситуации в мире (3,6 %), об интернет-пространстве, компьютерных играх (3 %).

Навязанная общественности угроза безопасности является панической реакцией старшего поколения, выросшего при других источниках информации. Национальная стратегия действий в интересах детей, принятая 1 июня 2012 года, рассматривает интернет-пространство, в основном, как риски и угрозы, от которых надо обезопасить детей.

Усилия законодателей направлены в то же русло, о чем свидетельствует принятый в 2010 году «Федерального Закона о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и принятые в 2012 году поправки к нему.

Ссылка на то, что так поступает весь мир, не совсем верна. Законы подобного рода в США были или отменены Верховным судом как противоречащие Конституции, или признаны неэффективными.