Уоррен Баффет продает свою газетную империю

Американский мультимиллионер Уоррен Баффет, который является убежденным сторонником печатных изданий, продаёт свою медиаимперию Berkshire Hathaway. Сумма сделки составляет $140 млн, покупателем стала медиакорпорация Lee Enterprises, говорится в сообщении медиахолдинга.

Баффет признал газетный бизнес нерентабельным и требующим трансформации в эпоху продвинутых электронных технологий. Он убедился, что пресса сокращается быстрее, чем ожидалось. В настоящее время медиахолдинг издаёт 30 газет в США и более 49 еженедельных изданий, в их числе газета The Buffalo News. Lee Enterprises выпускает более 40 местных газет в американских штатах и ряд других изданий.

Условия сделки также предусматривают кредит на $576 млн, который пойдет на погашение задолженностей Berkshire Hathaway. Lee Enterprises также собирается заключить соглашение об аренде недвижимости медиагруппы. Ожидается, что сделка завершится в середине марта.

Баффетт начинал свою деятельность с доставки газет в юности. В 1970-х он владел ныне несуществующим еженедельником и помогал журналистам расследовать деятельность местной благотворительной организации. Он называл себя «газетным маньяком», многие годы приобретая медиаактивы. Первой покупкой в 1977 году стала газета The Buffalo Evening News. В годы цифровой трансформации он старался сохранить свой бизнес, однако во многих изданиях газетной империи Баффета уже произошли значительные сокращения.

Уоррен Баффет находится в списке богатейших людей планеты. Ему принадлежат не только медиаактивы. Ранее он признался, что переплатил при сделке по слиянию Heinz и Kraft. Однако бизнесмен не собирается продавать свою долю в компании.