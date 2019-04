Уоррен Баффетт предсказал конец большинству газет

Уоррен Баффетт, занимающий третье место в глобальном списке Forbes с состоянием в $82,5 млрд, в интервью Yahoo Finance заявил, что уменьшение количества рекламы приведет к закрытию большинства газет. На американском рынке, по его мнению, смогут остаться только The New York Times, The Washington Post и The Wall Street Journal.

Баффетт объяснил, что раньше газеты конкурировали за звание «самой толстой»:

Побеждала газета, у которой было больше страниц. Потому что в ней было больше всего рекламы, а реклама для людей — это новости <...> Журналистов расстраивает, когда кто-то говорит подобные вещи, но с точки зрения читателя реклама была самой важной частью газеты.

Кроме того, отметил Баффетт, сейчас читатель может узнать новую информацию незамедлительно, как пожелает, и ему больше не нужно ждать утренней газеты, чтобы изучить вакансии или посмотреть биржевые котировки:

Раньше я видел цены акций только на следующее утро. Я тогда доставлял газеты и смотрел на котировки до того, как начинал их развозить.

Сегодняшние газеты предприниматель сравнил с газировкой в банках — их еще продолжают покупать, но это не продлится долго.

