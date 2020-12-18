Упоминать в публикациях статус иноагента обяжут только СМИ

Обычные граждане, в том числе блогеры, не будут обязаны указывать в своих публикациях об иноагентах их статус, это требование будет распространяться только на СМИ. Соответствующая поправка рекомендована к принятию во втором чтении законопроекта о возможности признания иноагентами незарегистрированных политобъединений и отдельных физлиц, сообщил глава профильного комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

«Мы более четко предлагаем закрепить, что маркировка материалов об иностранном агенте в сообщениях и материалах относится к исключительной компетенции или обязанности СМИ», — заявил он. По словам Пискарева, правозащитники и общественники выразили тревогу, что под это требование в соответствии с исходной редакцией документа могли бы попасть блогеры и интернет-пользователи, публикующие в Сети сообщения о деятельности того или иного иноагента.

«Поэтому здесь более четкая формулировка о том, что эта обязанность — маркировать информацию об иноагенте — только для СМИ. Мы это учли и предлагаем такую трактовку, которая четко дает понимание, что эта обязанность возлагается лишь на СМИ», — добавил депутат.

Госдума 8 декабря приняла в первом чтении законопроект о регулировании деятельности иностранных агентов. К ним предлагается приравнять незарегистрированные общественные объединения, занимающиеся политической деятельностью и получающие на это иностранное финансирование. Также ими могут быть признаны физические лица, занимающиеся политикой «в интересах иностранного государства, его государственных органов, международной или иностранной организации, иностранных граждан или лиц без гражданства», либо ведущие целенаправленный сбор сведений в области военной или военно-технической деятельности РФ, «получение которых иностранным источником может быть использовано против безопасности РФ». Такие объединения и физлица будут обязаны подать заявление о включении их в список иноагентов, после чего регулярно отчитываться в Минюсте о своей деятельности, предоставляя данные о расходовании и использовании денежных средств и имущества, полученных от иностранных источников.