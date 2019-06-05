Прописная? Строчная?

Я не случайно озаглавил этот текст немного измененным названием словаря-справочника Д. Э. Розенталя «Прописная или строчная?», вышедшего в издательстве «Русский язык» в 1984 году. Во-первых, это знак глубокого уважения автору первого в нашей стране пособия, в котором приведено более 8 тысяч слов и словосочетаний с прописной буквой, — действительно, после появления в 1956 г. «Правил русской орфографии и пунктуации» здесь впервые были представлены актуальные, опирающиеся в том числе на журналистскую практику обозначения имен, понятий, событий. Во-вторых, знаки вопроса в заголовке по-прежнему, как и 35 лет назад, говорят о том, что мы имеем дело с некоей неоднозначностью, неполной отрегулированностью употребления прописных букв (кстати, давайте договоримся сразу, что будем использовать только термины — «прописная буква», «строчная», оставив большую и маленькую буквы для разговорной речи).

Нам чуть ли не ежедневно приходится сталкиваться в творческой и редакторской практике с этой орфографической темой, поэтому сегодня я не буду анализировать примеры из конкретных публикаций в СМИ, но обращу ваше внимание на то, что касается всех.

Конечно, упомянутый справочник Д. Э. Розенталя — это отражение определенной эпохи, в которой были и Интервидение, и Московская организация Союза журналистов СССР, и Черкасский государственный педагогический институт имени 300-летия воссоединения Украины с Россией. Но не было Интернета. Или интернета?

На портале «Грамота.ру» можно прочитать статью известного российского ученого профессора В. В. Лопатина, опубликованную в 2003 г. Председатель Орфографической комиссии РАН утверждал, что наличие таких коммуникационных сетей, как «ТВ-Информ», «Инфострим», ОТИК и пр., ни в коем случае не позволяет считать Интернет нарицательным именем, обозначающим коммуникационную сеть, т. е. требуется написание этого слова с прописной. Но применять его в составных наименованиях ученый предлагал со строчной буквы, поскольку речь идет об определении: интернет‑ресурс, интернет‑адрес, интернет‑зависимость. Последнее абсолютно очевидно и не требует комментариев.