Прописная? Строчная?

Интернет, Государственная Дума и другие трудные случаи употребления прописных букв
Я не случайно озаглавил этот текст немного измененным названием словаря-справочника Д. Э. Розенталя «Прописная или строчная?», вышедшего в издательстве «Русский язык» в 1984 году. Во-первых, это знак глубокого уважения автору первого в нашей стране пособия, в котором приведено более 8 тысяч слов и словосочетаний с прописной буквой, — действительно, после появления в 1956 г. «Правил русской орфографии и пунктуации» здесь впервые были представлены актуальные, опирающиеся в том числе на журналистскую практику обозначения имен, понятий, событий. Во-вторых, знаки вопроса в заголовке по-прежнему, как и 35 лет назад, говорят о том, что мы имеем дело с некоей неоднозначностью, неполной отрегулированностью употребления прописных букв (кстати, давайте договоримся сразу, что будем использовать только термины — «прописная буква», «строчная», оставив большую и маленькую буквы для разговорной речи).
Нам чуть ли не ежедневно приходится сталкиваться в творческой и редакторской практике с этой орфографической темой, поэтому сегодня я не буду анализировать примеры из конкретных публикаций в СМИ, но обращу ваше внимание на то, что касается всех.
Конечно, упомянутый справочник Д. Э. Розенталя — это отражение определенной эпохи, в которой были и Интервидение, и Московская организация Союза журналистов СССР, и Черкасский государственный педагогический институт имени 300-летия воссоединения Украины с Россией. Но не было Интернета. Или интернета?
На портале «Грамота.ру» можно прочитать статью известного российского ученого профессора В. В. Лопатина, опубликованную в 2003 г. Председатель Орфографической комиссии РАН утверждал, что наличие таких коммуникационных сетей, как «ТВ-Информ», «Инфострим», ОТИК и пр., ни в коем случае не позволяет считать Интернет нарицательным именем, обозначающим коммуникационную сеть, т. е. требуется написание этого слова с прописной. Но применять его в составных наименованиях ученый предлагал со строчной буквы, поскольку речь идет об определении: интернет‑ресурс, интернет‑адрес, интернет‑зависимость. Последнее абсолютно очевидно и не требует комментариев.
Что же касается производящего слова, то теперь, вероятно, нужно говорить, что это не только обозначение всемирной системы информационно-коммуникационных сетей, предполагающее в первую очередь собственно технологический аспект, но и название глобальной среды коммуникации, включающей и бизнес, и соцсети, и манеру общения, и разнообразные службы и возможности. С этой точки зрения интернет сродни радио и телефону. Поэтому рекомендация «Русского орфографического словаря» (4-е изд., 2012) использовать оба варианта выглядит убедительной. С течением времени строчное написание этого слова будет расширяться.
Надо признать, что выбор прописной или строчной буквы в значительной степени зависел (да и сейчас зависит) от общественно-политического строя, разного рода идеологических соображений: например, Первый секретарь ЦК Болгарской ком‑ мунистической партии — но первый секретарь ЦК Компартии Армении; практически все именования, связанные с религией, требовалось писать со строчной — пасха, рождество богородицы, римский папа, страстная неделя и пр. Сейчас норма изменилась, и мы пишем здесь прописную букву.
Логически и лингвистически мотивированным является современное написание названий знаменательных эпох и событий, где раньше тоже использовалась строчная буква, — Гражданская война, Первая мировая война, Средневековье, Новое время.
Авторам и редакторам в СМИ особенно часто приходится задумываться над выбором прописной или строчной буквы при именовании должностей, званий, государственных и общественных организаций, как российских, так и международных и зарубежных. Проблема заключается в том, что написание одной и той же должности разнится: в официально-деловом стиле — Президент Российской Федерации, Председатель Правительства Российской Федерации, Министр обороны Российской Федера‑ ции, заместитель Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации, но в обычной письменной речи мы пишем: президент России, председатель российского правительства, секретарь Совбеза и т. д. Поэтому журналистам следует учитывать, какого рода текст они создают и для кого. Работники некоторых московских изданий считают необходимым при каждом упоминании должности Сергея Собянина использовать прописную букву — Мэр Москвы. У Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина можно позаимствовать прекрасное выражение для обозначения этого — «административный восторг».
Проблемой остается написание названия нижней палаты российского парламента. В статье 95-й действующей Конституции РФ обнаружим: «Федеральное Собрание состоит из двух палат — Совета Федерации и Государственной Думы». То есть с прописной буквы пишутся все компоненты составных названий высших органов законодательной власти РФ (кстати, аналогично «Президиум Верховного Совета СССР»). При этом традиционное написание «Государственная дума» дает «Орфографический словарь русского языка» Б. З. Букчиной, И. К. Сазоновой и Л. К. Чельцовой, выпущенный в 2008 г. издательством АСТ-ПРЕСС в серии «Словари XXI века». Кстати, он открывает «Список грамматик, словарей и справочников, содержащих нормы современного русского литературного языка при его использовании в качестве государственного языка Российской Федерации», утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 июня 2009 г. № 195. То есть поступать нужно так, как требует этот словарь. Или все-таки согласно Конституции? Думается, написание «Государственная Дума» более логично и мотивированно.
Трудных случаев употребления прописных букв много, и мы еще раз обратимся к этой теме.