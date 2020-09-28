Уральские журналисты попросили отнести их профессию к группам риска

Журналисты обратились к полномочному представителю президента в Уральском федеральном округе Николаю Цуканову с просьбой отнести их профессию к группам риска по заболеваемости гриппом и ОРВИ для проведения вакцинации, в том числе от COVID-19, в приоритетном порядке.

Цуканов обратился к вице-премьеру Татьяне Голиковой с просьбой решения данного вопроса.

Полпред уверен, что вакцинация для журналистов — это не только необходимая процедура для здоровья, так как они находятся в группе риска, но и привлечение внимания к кампании по вакцинации в целом, продвижение в медиа отечественных вакцин и повышение грамотности населения.