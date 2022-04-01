Ura.ru подает в суд на итальянскую газету La Stampa за фейки

Информационно-аналитическое агентство Ura.ru готовит иск к итальянской газете La Stampa за использование фотографии агентства для иллюстрации фейка.

Снимок фотографа агентства Эдуарда Корниенко был сделан после обстрела Донецка украинскими военным тактическим комплексом «Точка-У» 14 марта. Однако итальянская газета разместила фото на первой полосе в номере от 16 марта, подписав, что это последствие обстрела Киева российскими войсками.

«Сейчас наши юристы готовят пути, как это можно сделать, ищут путь, каким образом добиться начала процесса. Главное, что мы сегодня приняли решение добиваться справедливости. Хочется и фейк опровергнуть, и добиться справедливости с точки зрения авторского права», — сказал Некрасов.

Как добавил собеседник агентства, иск будет подан в итальянский суд, будут привлечены иностранные юристы.