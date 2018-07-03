Три эпохи Юрия Щекочихина

Он первым написал в центральной прессе о трагедии Катыни, о Новочеркасском расстреле, о государственном антисемитизме, о фабрикованных КГБ делах, о московской мафии, о стукачах — в начале 1990 х открыл в «ЛГ» «горячую линию» для сексотов, и публиковал их исповеди, которые потом составили книгу «Рабы ГБ».

В 1986 году Алексей Боролин поставил в Центральном детском театре спектакль по пьесе Щекочихина о подростках «Ловушка № 46, рост второй». Пьеса, которую долго не пропускала советская цензура, стала знаком времени, была поставлена в других театрах страны. Как и другая пьеса «Между небом и Землей жаворонок вьется», и фильм Валерия Рыбарева «Арлекино», и документальная лента Евгении Головни «Лимита, или четвертый сон».

В 1989 он стал депутатом Верховного Совета СССР от Ворошиловграда, которому вернул историческое имя Луганск, вошел в оппозиционную Межрегиональную депутатскую группу вместе с Сахаровым, Старовойтовой и многими другими. В 1995 году стал депутатом ГД от «Яблока», работал в парламенте в комитете по безопасности до своей загадочной смерти. Мог ли он отказаться от предложения молодых инженеров Ворошиловградского оборонного завода? Позднее — от предложения Явлинского? Остаться только в журналистике, в драматургии? Режиссер Евгения Головня, с которой он делал «Лимиту», в 2011 году попыталась ответить на этот вопрос в фильме «Юрий Щекочихин. «Однажды я был…», окликая незаконченную повесть Юры. В следующем фильме «Груз несвершенного» ее заканчивала уже ученица безвременно ушедшей Жени Юля Маврина. Ответ очевиден. В новой России мафия не исчезла, она стала наглее и изощреннее. Ей стало труднее противостоять. Участие в политике — продолжение расследовательской работы. Сотрудничество с Интерполом, с американскими и европейскими парламентариями и криминологами, обсуждение стратегий борьбы с международной мафией и коррупцией… Его безусловная вера в неизбежное торжество справедливости сегодня многим кажется анахронизмом. Но это не означает, что он был неправ.

Отдел расследований «Новой газеты» носит имя своего основателя. Сюда стремятся попасть на практику и на работу лучшие выпускники журфаков и просто лучшие молодые журналисты. Они продолжают верить в те же старомодные идеалы и принципы профессии.

Загадочная смерть Щекочихина, так же, как и незаконченные им расследования, и незавершенное расследование причин его странной и внезапной гибели — еще один знак вопроса. Родные и коллеги верят в то, что рано или поздно правда о его смерти станет известна.