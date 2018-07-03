Книжная полка

Три эпохи Юрия Щекочихина

15 лет назад погиб журналист Юрий Щекочихин

15 лет назад, 3 июля 2003 года погиб журналист, писатель, общественный деятель Юрий Щекочихин

Он стал легендой еще при жизни. В «Алом парусе» старой «Комсомолки» открыл первую в стране «горячую линию» для трудных подростков.  Верил в то, что их услышат и другие взрослые, убеждал, искал единомышленников среди сотрудников милиции, педагогов, режиссеров. Он вообще верил в то, что справедливость восторжествует. Что правда и добро победят трусость, глупость, корысть и ненависть. Почти каждая его публикация в «Комсомолке», а потом и в «Литературке» становилась событием. После выхода газет открывались громкие уголовные дела, выходили на свободу невинно осужденные, решались безнадежные вопросы.

Публикация «Лев прыгнул», появившаяся в «Литературке» летом 1988  открыла читателю тему организованной преступности  и  положила начало  современной расследовательской журналистике в России. После публикации был создан отдел по борьбе с оргпреступностью в МВД.

Он первым написал в центральной прессе о трагедии Катыни, о Новочеркасском расстреле, о государственном антисемитизме, о фабрикованных КГБ делах, о московской мафии, о стукачах — в начале 1990 х открыл в «ЛГ» «горячую линию» для сексотов, и публиковал их исповеди, которые потом составили книгу «Рабы ГБ».  

В 1986 году Алексей Боролин поставил в Центральном детском театре спектакль по пьесе Щекочихина о подростках «Ловушка № 46, рост второй». Пьеса, которую долго не пропускала советская цензура, стала знаком времени, была поставлена в других театрах страны. Как и другая пьеса «Между небом и Землей жаворонок вьется», и фильм Валерия Рыбарева «Арлекино», и документальная лента Евгении Головни «Лимита, или четвертый сон».

В 1989 он стал депутатом Верховного Совета СССР от Ворошиловграда, которому вернул историческое имя Луганск, вошел в оппозиционную Межрегиональную депутатскую группу вместе с Сахаровым, Старовойтовой и многими другими.  В 1995 году стал депутатом ГД от «Яблока», работал в парламенте в комитете по безопасности до своей загадочной смерти.  Мог ли он отказаться от предложения молодых инженеров Ворошиловградского оборонного завода? Позднее — от предложения Явлинского? Остаться только в журналистике, в драматургии?  Режиссер Евгения Головня, с которой он делал «Лимиту», в 2011 году попыталась ответить на этот вопрос в фильме «Юрий Щекочихин. «Однажды я был…», окликая незаконченную повесть Юры. В следующем фильме «Груз несвершенного» ее заканчивала уже ученица безвременно ушедшей Жени Юля Маврина. Ответ очевиден. В новой России мафия не исчезла, она стала наглее и изощреннее. Ей стало труднее противостоять. Участие в политике — продолжение расследовательской работы. Сотрудничество с Интерполом, с американскими и европейскими парламентариями и криминологами, обсуждение стратегий борьбы с международной мафией и коррупцией… Его безусловная вера в неизбежное торжество справедливости сегодня многим кажется анахронизмом. Но это не означает, что он был неправ.

Отдел расследований «Новой газеты» носит имя своего основателя. Сюда стремятся попасть на практику и на работу лучшие выпускники журфаков и просто лучшие молодые журналисты. Они продолжают верить в те же старомодные идеалы и принципы профессии.

Загадочная смерть Щекочихина, так же, как и незаконченные им расследования, и незавершенное расследование причин его странной и внезапной гибели — еще один знак вопроса. Родные и коллеги верят в то, что рано или поздно правда о его смерти станет известна.

Этим летом «Яблоко» переиздало две книги — «Юрий Щекочихин. Три эпохи российской журналистики» — сборник лучших статей, повлиявших на практику. И законченную в 1999 книгу «Рабы ГБ. Религия предательства». И та и другая не потеряли своей актуальности и помогают читателю полнее понять ту страну и ту эпоху, в которую мы живем.

Фото: Новая газета
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03 июля 2018

Июл 3, 2018

Книжная полка

Три эпохи Юрия Щекочихина
15 лет назад погиб журналист Юрий Щекочихин

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