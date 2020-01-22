Уровень безнаказанности преступлений против журналистов в мире составил почти 90 %

Организация объединенных наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) озабочена состоянием со свободой печати во всем мире, так как почти 90 % преступлений в отношении журналистов остаются безнаказанными.

Обсерватория ЮНЕСКО по убийствам журналистов зарегистрировала 56 случаев смерти журналистов в 2019 году по сравнению с 99 в 2018 году:

Это самый низкий показатель за более чем десять лет.

В общей сложности ЮНЕСКО зафиксировала 894 убийства журналистов с 2010 по 2019 год, что в среднем составляет почти 90 убийств в год.

Журналистов убивают во всех регионах мира, но наиболее высокий показатель зафиксирован в странах Латинской Америки и Карибского бассейна, где было убито 22 журналиста, за которыми следуют страны Азиатско-Тихоокеанского региона и арабские государства, на которые приходится соответственно 15 и 10 убийств.

Почти две трети журналистов (61%) были убиты в 2019 году в странах, не затронутых вооруженными конфликтами, тогда как в 2014 году эта цифра составляла только одну треть. Как и в предыдущие годы, в 2019 году на долю местных журналистов пришлось более 90% всех зафиксированных случаев убийства. Таким образом, журналисты не только подвергаются экстремальным рискам при освещении насильственных конфликтов, но также становятся жертвами преследований по причине своих расследований преступлений, коррупции, а также местной политики, часто в своих родных городах.

Кроме того, по данным ЮНЕСКО, журналисты все чаще подвергаются физическим нападениям и словесным нападкам во время выполнения своей работы:

Последние годы отмечаются ростом числа случаев тюремного заключения, похищений и физического насилия в отношении журналистов на фоне враждебной по отношению к СМИ риторики. В частности, женщины-журналисты часто становятся жертвами преследований в интернете и насилия по признаку пола.

В новом докладе ЮНЕСКО «Интенсификация нападений, новые средства защиты» отмечается, что лишь немногие из нападавших подвергаются судебному преследованию.

Уровень безнаказанности остается шокирующе высоким во всем мире, составляя почти 90%. В настоящее время менее одного из восьми случаев, зафиксированных ЮНЕСКО с 2006 года, отнесены к числу расследованных.

Иллюстрация: shutterstock.com