Журналистика с того берега: как работают американские региональные медиа

Политика, новые технологии и медиаграмотность — американский медиарынок глазами студента
Этим летом я бесплатно поехала в США на месяц. Такую возможность я получила благодаря программе для молодых российских журналистов MEGA (Media Exchange for Global Achievement). Программа финансируется Посольством США в Москве. Ее цель — дать понимание работы разных западных медиа через профессиональные встречи и практические занятия, а как результат — развить медиаграмотность молодежи.
Начнем с того, что американский медиарынок совсем не похож на российский. В США медиа имеют политическую ориентацию: левые, правые и центристские. Государство финансирует ограниченное число СМИ, а его дотации невелики. Оно не может и не имеет права вмешиваться в редакционную политику издания. Этого не имеет право делать и его собственник.
В качестве примера приведу региональное медиа The Boston Globe. Его собственник — бизнесмен Джон Генри, известный также как владелец бейсбольного клуба Red Sox. Отдел спорта частенько и беспрепятственно критикует эту команду. По словам журналистов, владелец не проводит много времени в кабинете, больше — на этаже в ньюсруме. Здесь же есть кабинет его жены, двери в который всегда открыты. Добавлю, что в The Boston Globe работает более 300 корреспондентов, еще более 400 сотрудников вне штата или на фрилансе. Издание известно всему миру благодаря своим качественным расследованиям. Одно из них о том, как католическая церковь покрывала священников-педофилов.
Американский медиарынок переживает точно такой же кризис, как и российский. Среди проблем:
• С 2008 по 2018 годы более 45 % новостных репортеров потеряли работу.
• Более 20 миллиардов долларов в США в 2018 году было потрачено на спонсорский контент.
• Президент Трамп ссылается на прессу как на «врага народа». Другие политики нападают на журналистов как на вредителей и лжецов.
• Авторам все чаще платят за число кликов, которые принесли их материалы.
• Fake news и дезинформация.
• Статистика и цитаты, которые невозможно верифицировать.
В США, так же, как и в России, продолжают работать телеканалы, живущие только за счет рекламы, чья целевая аудитория — зрители 45+. Один из них — телеканал города Берлингтон WCAX-TV. Его журналисты не стараются перетащить трафик в соцсети, но зато продвигают два своих приложения, где публикуют телевизионные сюжеты и присылают push-уведомления о срочных новостях. В ньюсруме телеканала находятся рации-сканеры, настроенные на полицейскую волну, поэтому журналисты первыми узнают о каких-либо происшествиях. С полицией это не согласовано. Хотя сейчас полицейские стали использовать цифровые рации и каналы с шифрованием, к которым уже невозможно получить доступ. Все камеры в студии роботизированные и двигаются по заранее заданной программе. Операторов нет. Во время эфира в студии находятся только ведущие.
Многие медиа финансируются лично гражданами США. Для этого на сайте издания даже не ставят paywall, так как читатели понимают, что за качественный контент надо платить. Пример — Vermont Public Radio. Это региональный холдинг, в который входит 13 станций, включая новости, классическую и джазовую музыку. Офис занимает огромную площадь. Техника здесь современная и дорогостоящая, потому трудно поверить, что вся работа журналистов оплачивается только за счет слушателей. Уточню, что население штата Вермонт — 600 тысяч человек, что сравнимо с населением среднестатистического российского города. Над передачей в прямом эфире с гостями и приемом звонков работает пять человек в одной студии. Задача ведущего только вести эфир. За пультом работает звукорежиссер, другой занимается звонками, еще несколько человек координируют общую работу. Все общение происходит в специализированных мессенджерах. Комментарии в социальных сетях отслеживаются и на них сразу дается обратная связь ведущего. При этом гости эфира находятся в другой студии, на самой радиостанции их нет.
В практике американских медиа есть выбор кандидата в президенты, которого они лоббируют. Делает это только часть редакции, занимающаяся мнениями, новостная же редакция остается объективной. Медиа, которые я упомянула, находятся в исторически демократических штатах, потому на прошлых выборах они предпочли Хиллари Клинтон. Кандидата на предстоящих выборах они пока не избрали.
Следует упомянуть и о новых технологиях в медиа. Программисты общественного медиахолдинга WGBH внедрили временную привязку текста (расшифровки) и звукового ряда видео. Это нововведение дает возможность быстрой навигации по ключевым словам в расшифровке. Компания занимает лидирующие позиции по направлению работы с субтитрами в США. Их ключевой проект — Transparency Project, который призван сделать прозрачной связь между событиями, ключевыми фигурами и обществом. Журналисты собирают несколько десятков интервью в документальные фильмы. Избранные мной — о феномене Путина, Трампа и Facebook.
Работа над повышением медиаграмотности населения США еще не налажена на институциональном уровне. На постоянной основе работают независимые проекты. Я узнала о нескольких из них в штате Массачусетс. Организация The Action Coalition for Media Education проводит тренинги со школьниками и студентами под руководством учителей и гражданских активистов. Project Censored делает еженедельную радиопрограмму, ежегодную книгу и образовательные курсы. The Global Critical Media Literacy Project предоставляет площадку студентам для публикации расследований, а также объединяет преподавателей для разработки образовательных программ. Фонд Media Education выпускает документальные фильмы. Также работают сайты, которые проводят фактчекинг американских новостей:
Инициатор программы MEGA — организация PH International, которая уже более 30 лет занимается культурными и образовательными обменами между США, Россией и другими странами постсоветского пространства. Программу для журналистов создали только в 2019 году.