Журналистика с того берега: как работают американские региональные медиа

В практике американских медиа есть выбор кандидата в президенты, которого они лоббируют. Делает это только часть редакции, занимающаяся мнениями, новостная же редакция остается объективной. Медиа, которые я упомянула, находятся в исторически демократических штатах, потому на прошлых выборах они предпочли Хиллари Клинтон. Кандидата на предстоящих выборах они пока не избрали.

Следует упомянуть и о новых технологиях в медиа. Программисты общественного медиахолдинга WGBH внедрили временную привязку текста (расшифровки) и звукового ряда видео. Это нововведение дает возможность быстрой навигации по ключевым словам в расшифровке. Компания занимает лидирующие позиции по направлению работы с субтитрами в США. Их ключевой проект — Transparency Project , который призван сделать прозрачной связь между событиями, ключевыми фигурами и обществом. Журналисты собирают несколько десятков интервью в документальные фильмы. Избранные мной — о феномене Путина, Трампа и Facebook .

Работа над повышением медиаграмотности населения США еще не налажена на институциональном уровне. На постоянной основе работают независимые проекты. Я узнала о нескольких из них в штате Массачусетс. Организация The Action Coalition for Media Education проводит тренинги со школьниками и студентами под руководством учителей и гражданских активистов. Project Censored делает еженедельную радиопрограмму, ежегодную книгу и образовательные курсы. The Global Critical Media Literacy Project предоставляет площадку студентам для публикации расследований, а также объединяет преподавателей для разработки образовательных программ. Фонд Media Education выпускает документальные фильмы. Также работают сайты, которые проводят фактчекинг американских новостей:

• snopes.com

• factcheck.org

• politifact.com