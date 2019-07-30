Журналистика с того берега: как работают американские региональные медиа

Американский медиарынок переживает точно такой же кризис, как и российский. Среди проблем:

• С 2008 по 2018 годы более 45 % новостных репортеров потеряли работу.

• Более 20 миллиардов долларов в США в 2018 году было потрачено на спонсорский контент.

• Президент Трамп ссылается на прессу как на «врага народа». Другие политики нападают на журналистов как на вредителей и лжецов.

• Авторам все чаще платят за число кликов, которые принесли их материалы.

• Fake news и дезинформация.

• Статистика и цитаты, которые невозможно верифицировать.

В США, так же, как и в России, продолжают работать телеканалы, живущие только за счет рекламы, чья целевая аудитория — зрители 45+. Один из них — телеканал города Берлингтон WCAX-TV. Его журналисты не стараются перетащить трафик в соцсети, но зато продвигают два своих приложения, где публикуют телевизионные сюжеты и присылают push-уведомления о срочных новостях. В ньюсруме телеканала находятся рации-сканеры, настроенные на полицейскую волну, поэтому журналисты первыми узнают о каких-либо происшествиях. С полицией это не согласовано. Хотя сейчас полицейские стали использовать цифровые рации и каналы с шифрованием, к которым уже невозможно получить доступ. Все камеры в студии роботизированные и двигаются по заранее заданной программе. Операторов нет. Во время эфира в студии находятся только ведущие.