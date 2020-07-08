Полицейские продолжают нападать на журналистов в США

Журналисты США призывают коллег приезжать документировать происходящее
Журналисты в Америке подвергаются нападениям со стороны правоохранительных органов, которые разгоняют мирные протесты слезоточивым газом и резиновыми пулями. Полиция преследует репортеров, освещающих марши Black Lives Matter, которые начались после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе 25 мая 2020 года. Цель протестов — противостояние расизму и жестокому обращению с афроамериканцами.
По данным американского трекера свободы прессы, в 2020 году в США зафиксировано более 470 случаев нападения полиции на журналистов, как минимум 49 из них отравились слезоточивым газом и 89 получили увечья резиновыми пулями и снарядами. В этом году полиция арестовала 56 журналистов (для сравнения: в 2019 году было арестовано девять журналистов, в 2018 году — 11, в 2017 году — 38). Треть этих журналистов подвергается уголовному преследованию, а также конфискации записей и фотооборудования, что препятствует их возвращению к уличным репортажам.
В Миннеаполисе репортерам Los Angeles Times пришлось перелезать через стену, чтобы избежать полицейской атаки слезоточивым газом и резиновыми пулями. Резиновая пуля попала в очки фотокорреспондента Линды Тирадо, и она стала слепой на один глаз. Несколько полицейских в Нью-Йорке избили и обругали двух репортеров Associated Press.
По мнению доцента Нью-Йоркского университета, журналиста Джессики Сейгел, распоряжения о том, как обращаться с прессой, поступают в правоохранительные органы сверху. Президент Дональд Трамп хочет заклеймить журналистов «врагами народа». Также стоит отметить, что первая поправка к Конституции США гарантирует свободу слова, свободу прессы и свободу собраний.
В ноябре этого года в США пройдут президентские выборы. В условиях пандемии журналисты будут нужны больше, чем когда-либо, особенно учитывая разногласия и трудности, которые возникли на недавних предварительных выборах из-за растущего спроса на почтовые бюллетени, сокращения числа избирательных участков, длинных очередей, нехватки наблюдателей и рабочих, многие из которых вынуждены оставаться дома из-за возраста.
Журналисты США призывают не жалеть их, а приезжать документировать происходящее и работать независимыми наблюдателями на выборах.