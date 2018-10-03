Исследование: готовы ли СМИ к новым «цифровым» реалиям или уже существуют в них

Профессор Джесси Холкомб провел для Колумбийского университета исследование региональных изданий в США. Целью было выяснить, насколько эти издания готовы к новым «цифровым» реалиям или уже существуют в них.

В исследовании приняло участие 2072 издания.

Вот некоторые цифры:

• У 12 % региональных изданий нет своего сайта, но если включить в эту цифру ещё и тех, чьё единственное присутствие в сети — pfd со свежим номером, тогда процент чуть подрастёт. До 17 %.

• При этом из числа тех, у кого нет сайта, 34 % ведут страницу на Facebook. А вообще, такие страницы есть у 80 % опрошенных изданий.

• У 84 % есть мобильные или адаптивные версии сайтов. 27 % имеют мобильные приложения. А телевизионщиков этот показатель выше — 74 % телеканалов в регионах США вещают ещё и через собственные мобильные приложения.

• 57 % региональных изданий предлагают свои читателям платные продукты (подписка, донации).

• Только у 56 % региональных сайтов есть раздел с комментариями.

• Всего у 23 % регионалов сайт имеет сертификаты безопасности.

• 39 % изданий предлагают своим читателям почтовые рассылки.

Читать исследование: Tow Center