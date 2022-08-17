Подборка для тех, кто ценит свое время

Нередко на общение с героями, поиск фактов и написание текста журналисты тратят куда меньше времени, чем на технические задачи. Мало кто может назвать расшифровку интервью или верификацию фотографий приятными занятиями, а ведь им приходится уделять много внимания. Технический прогресс не стоит на месте. Сегодня существуют сервисы, способные взять эту работу на себя. ЖУРНАЛИСТ подготовил подборку сайтов и приложений, которые сэкономят вам часы.

1. Toby

Качественная работа над материалом тесно связана с поиском информации от разных источников, в том числе в интернете. Порой для написания рядовой новости необходимо открыть больше десяти вкладок браузера. Создание же чего-то более масштабного и вовсе чревато несколькими десятками. В таком обилии сложно быстро возвращаться к нужной информации. Расширение Toby для Google Chrome предназначено для упорядочивания открытых вкладок по любым параметрам, например, превращает их в карточки, в которых проще ориентироваться. Расширение предлагает самостоятельно настроить списки, хранящиеся на всего одной вкладке браузера. От привычных большинству пользователей закладок Toby отличается возможностью поиска не только по веб-адресу или названию, но и по любому слову, содержащемуся на странице.

2. Hunter.io

Поиск контактов — энергозатратное и едва ли увлекательное занятие, но необходимое. Сервис Hunter.io помогает определить адреса электронной почты интересующих организаций. После ввода доменного имени сайта появляется список адресов, связанных с компанией. Это могут быть как корпоративные аккаунты, так и аккаунты самих работников. Hunter.io также позволяет искать электронную почту по фамилии и проверять, действительна ли почта.

3. Cogi

Этот сервис поможет тем, кто работает с интервью. Диктофон не только записывает речь собеседника, но и позволяет пользователю самостоятельно выделять ключевые моменты. Так, услышав важную мысль, которую точно нужно не потерять при расшифровке, можно выделить отрезок записи прямо по ходу. Отрывок маркируется за 15 секунд до команды, поэтому начало цитаты не теряется. Кроме того, Cogi предлагает пользователям делать заметки, в которых можно прямо во время записи расположить нужные комментарии или фотографии. Каждую из них можно будет просмотреть во время прослушивания.

4. Truepic

Основа основ журналистики — стремление избежать фейков во что бы то ни стало. Это касается не только описанных фактов, так как с развитием технологий фото и видео все чаще фальсифицируются. Truepic предназначено для верификации подобного контента и получения доказательств реальности снимаемого в момент самой съемки. Приложение предлагает несколько этапов заверения подлинности каждого фото или видео, снятых с его помощью. После съемки данные о дате, времени и местоположении кадров сохраняются на защищенном сервере, а каждые фото и видео получают шестизначный код и URL адрес для его получения. После автоматического подтверждения подлинности Truepic загружает метаданные в блокчейн. После процедуры эта информация не может быть изменена или скопирована.

5. Happy Scribe

Чаще всего интервью проводится вживую или по аудио и видеосвязи. Не важно краткий комментарий это или полноценная беседа, все записывается на диктофон, а значит, нуждается в расшифровке. Этот процесс занимает много времени, но есть сервисы, способные облегчить задачу. Happy Scribe — один из них, позволяет превратить в текст не только аудио, но и видеоконтент. Кроме основной функции, пользователям доступны редактирование результата и шифрование, способное защитить и записи, и тексты. Приложение поддерживает более сотни языков.

6. Pocket

Когда нравится какой-то контент, но нет времени на его потребление, его хочется где-то сохранить. Pocket — приложение, которое позволяет одним кликом собирать интересующие ссылки в одном месте, чтобы посетить их в более удобный момент. Сервис располагает несколькими способами сохранения контента, один из них — пересылка по электронной почте. Ссылка копируется в тело письма, которое отправляется по адресу add@getpocket.com с привязанной к аккаунту почты. После этого автоматически сохраняется в списке. Кроме того, доступны варианты сохранения через кнопку в браузере, расширения или через мобильное приложение.

7. Shareit

Много времени уходит и на транспортировку файлов с одного устройства на другое. Приложение Shareit служит каналом для моментальной отправки контента как на мобильные устройства, так и на компьютеры. При этом пользователю не нужен включенный Bluetooth, только установленный на всех устройствах сервис и интернет.