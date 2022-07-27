Подборка полезных книг для редакторов и журналистов

Совсем недавно мы рассказывали о книгах и пособиях для журналистов и редакторов, которые помогут разобраться в тонкостях русского языка, но знаний никогда не бывает много, поэтому публикуем продолжение подборки. Здесь собраны только самые интересные и полезные книги, проверенные временем.

1. «Морфология волшебной сказки», В. Я. Пропп

Автор этой книги раскрывает строение волшебных сказок, раскладывает их сюжет на составные части и рассматривает истоки происхождения, а также то, почему наши любимые сказки устроены так, а не иначе. «Морфология волшебной сказки» будет полезна для всех, кто пишет сюжеты, истории и сценарии.

2. «Стилистика русского языка», И. Б. Голуб

Учебное пособие, которое будет полезно для студентов факультета журналистики, филологов широкого профиля, редакторов и всех, кто пишет. В нем шесть разделов: Лексическая стилистика; Фоника; Стилистика словообразования; Стилистика частей речи; Синтаксическая стилистика. Несмотря на то что это учебник, читается он легко. Автор повествует интересно и дополняет доступными примерами.

3. «Дзен в искусстве написания книг», Р. Брэдбери

Рэй Брэдбери выпустил сборник эссе, посвященный писательскому мастерству. В книге поднимаются вечные вопросы: где авторы черпают вдохновение, откуда берут силы на создание бессмертных шедевров и как придумывают сюжеты? По сути, это можно считать попыткой разобраться в природе писательского творчества. Жизнеутверждающее и познавательное произведение будет полезно всем, кто хочет научиться грамотной письменной речи.

4. «Живой как жизнь», К. И. Чуковский

В этой книге автор рассказывает о культуре речи и развитии русского языка. Звучит скучно, но на самом деле — произведение читается легко, особенно на контрасте с учебными пособиями. После прочтения появится больше понимания, как устроен наш язык.

5. «Русский язык на грани нервного срыва», М. А. Кронгауз

Автор книги Максим Кронгауз, доктор филологических наук, выступает не в роли просветителя, а как добрый наставник и товарищ, который может дать очень ценный совет. В свое время книга вызвала большое количество споров. Ее читают и люди, глубоко влюбленные в русский язык и оберегающие чистоту речи, и те, кто яро нарушает литературные нормы в угоду времени.

6. «Методика редактирования текста», А. Э. Мильчин

В книге описаны методические и технические приемы редакторского критического анализа текста. Она предстает в качестве практического пособия для всех, кто занимается редакторской работой. Однако для редакторов литературно-художественных произведений она будет полезна лишь отчасти, так как в основном построена на материале не художественной литературы. Но, несомненно, большой интерес пособие представляет для журналистов и авторов.

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