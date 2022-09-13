«Сам себе копирайтер»: как писать продающие тексты

Майя Богданова, журналист и основатель «Школы контента» поделилась лайфхаками для копирайтеров на форуме St. Petersburg creative weekend от «ПРОСТО».

ЖУРНАЛИСТ публикует советы, которые подойдут и для работающих в сфере копирайтинга, и для тех, кто только начинает свою деятельность и хочет получить отдачу в соцсетях.

Определите и поставьте цель

Вот чек-лист из шести пунктов:

• репутационная (читатель узнал обо мне и обсудил со мной);

• для продажи (читатель оставил заявку и позвонил);

• мотивационный контент;

• желание, чтобы текст завирусился (лайки, комментарии);

• эмоциональный текст (погрузить читателя);

• желание проинформировать (подходит скорее для сайта, не для соцсетей).

Делите контент на две группы: для тех людей, кто впервые вас видит — им важно получить эмоции и «быстро съесть» материал, и тех, кто уже давно с вами — они более лояльно относятся к текстам и могут читать вдумчиво. Сначала формируем интерес читателя, дальше даем полезный контент.

Работайте со структурой

Структура полностью зависит от цели, которую вы поставили, но есть один общий совет: стоит начать ваше знакомство с глагола. Например, «я объединяю», «я пишу», «я создаю контент». Так вы становитесь понятнее, яснее и прозрачнее для читателя.

Нащупайте подходящую стилистику

Лучше разговаривать с читателем на равных, но с уважением к нему. Устанавливаем контакт с помощью оборотов «вы можете с моей помощью получить…», обращаемся напрямую, вовлекаем читателя в процесс, ведь ему важно быть услышанным и увиденным.

Будьте в диалоге с читателем

Ведение социальных сетей — это диалог. Стоит сформировать и придумать вопросы, чтобы продолжить разговор в комментариях или сообщениях. К ним относятся «поделитесь вашим опытом о…», «расскажите, что вам запомнилось…». Читатель должен чувствовать, что разговаривает с живыми людьми. Чтобы вас впустили в «свое пространство», нужно, чтобы люди чувствовали, что вы тоже живой человек — поделитесь историями о вашей жизни, расскажите о семье, интересах, если вам нужно максимально раскрыть себя.

Настройте себя так, как будто это игра, и вы каждый день соревнуетесь с самим собой: смогу ли я сделать больше, чем вчера? Когда для вас это работа или рутина, то такая деятельность быстро утомляет, усталость передается и читателю. Если же начинаешь писать текст в состоянии игры, хочешь поставить рекорд в лайках, комментариях, то с каждым разом можно находить что-то новое и видеть, что привлекает читателя больше всего.