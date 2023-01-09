4 инструмента поведенческой аналитики для небольших редакций

Самым популярным инструментом веб-аналитики — Google Analytics — пользуются 97% редакций новостных сайтов. Однако, полагаясь только на него, вы не получите всю информации о взаимодействии аудитории с сайтом. Чтобы лучше понять, какой опыт получают пользователи, редакциям полезно добавить другие инструменты к Google Analytics.

Чем пользователи интересуются и что они пропускают на сайте? С чем на вашем сайте аудитория испытывает трудности? Даже бесплатная пробная версия инструмента аналитики может быть полезна для определения стратегии вашего сайта.

Hotjar

Hotjar предоставляет анализ поведения пользователей в определенный промежуток времени. Полезные функции включают тепловые карты и информацию о посещении сайта отдельными пользователями.

Тепловые карты используют шкалу цветов от красного до синего для визуализации самых популярных (горячих) и непопулярных (холодных) элементов веб-страницы. Они показывают, в каком месте пользователи нажимают кнопку мыши, как далеко прокручивают страницу, что просматривают и что игнорируют. Карты особенно полезны для выявления проблем, а также чтобы определить, привлекает ли новая функция то внимание аудитории, на которое вы рассчитывали.

Цена: бесплатный базовый план дает неограниченный доступ к тепловым картам и 1 050 записям пользовательских сеансов в месяц. Бизнес-план за $80 в месяц включает 500 ежедневных записей сеансов; для некоммерческих организаций этот план доступен бесплатно.

Microsoft Clarity

Как и Hotjar, Microsoft Clarity — инструмент для анализа поведения пользователей, предлагающий мгновенные тепловые карты и записи сеансов. Он также совместим с Google Analytics для получения дополнительной информации с использованием импортированных данных.

Например, если вы заметили в Google Analytics, что средняя продолжительность сеанса на странице низкая, вы можете просмотреть записи, чтобы выяснить, почему это происходит. У вас будет доступ к данным о гневных кликах, чрезмерной прокрутке и мертвых кликах (когда клик не приводит ни к каким изменениям, например, клик на пустом пространстве) — демонстрирующих неудовольствия пользователей.

Цена: бесплатно — неограниченное количество записей, тепловых карт и возможность хранить информацию 12 месяцев.

Smartlook

Smartlook — популярный инструмент, предоставляющий в дополнение к обычным записям сеансов и тепловым картам расширенные функции поведенческой аналитики.

Функции Smartlook особенно полезны для платформ электронной коммерции. Smartlook совмещает количественный и качественный анализ. Например, вы хотите понять, что побуждает пользователей подписываться на новостную рассылку, или отслеживать, как работают функции, которые вы установили с помощью Google Analytics. Вы сможете исследовать, по каким маршрутам на сайте двигаются ваши пользователи и понять, где они испытывают затруднения.

Цена: бесплатный базовый план предоставляет доступ к 1 500 сеансам в месяц и трем тепловым картам. Цена бизнес-плана начинается от $111 в месяц за 15 000 сеансов.

Oribi

Oribi отслеживает все действия пользователей на сайте и делит пользователей на группы в соответствии с их поведением. Инструмент предлагает выделять самые привлекательные истории, чтобы посетители дольше оставались на сайте; связывать страницы сайта с подпиской на новостные рассылки, а также выделяет те внутренние ссылки, которые хорошо работают.

Цена: со скидкой годовой план использования этого инструмента стоит $504 в месяц. Самым дешевым вариантом будет зарегистрироваться на три месяца и использовать все возможности по максимуму.

Можно найти инструменты поведенческой аналитики с разным количеством функций, на любой бюджет и для любых потребностей. Вот еще несколько инструментов, получивших высокую оценку пользователей: Amplitude, Mouseflow и Crazy Egg.