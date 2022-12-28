Ушел из жизни журналист Владимир Лусканов

Скончался журналист, руководитель информационной службы телеканала «Россия-Культура» Владимир Лусканов. Ему было 67 лет.

Биография Владимира Лусканова в телевизионной журналистике началась с программы «Время». В 1993 году он пришел на НТВ, работал корреспондентом и политическим обозревателем программ «Сегодня» и «Итоги», вел рубрику «Особый взгляд».

В 1995 году его репортажи из Чечни были отмечены премией ТЭФИ в номинации «Лучший репортер». В 2001 году Лусканов разработал информационную программу «Вести-Москва», занимал должность ее исполнительного продюсера. С 2013 года он возглавлял дирекцию информационных программ телеканала «Россия-Культура».

Прощание состоится 30 декабря в 13:00 на Троекуровском кладбище.