Ушла из жизни главный редактор детского журнала «Мурзилка» Татьяна Андросенко

Ушла из жизни генеральный директор — главный редактор детского журнала «Мурзилка». Ей было 74 года.

Вся трудовая деятельность Татьяны Филипповны связана с воспитанием подрастающего поколения. С 1978 г. она являлась членом редколлегии журнала «Мурзилка», влияла на определение его содержания. В 1985 года Андросенко была назначена главным редактором издания, а в 1996 году стала генеральным директором.

Татьяна Филипповна — значимая и уважаемая личность в детской периодике. Благодаря ей коллектив редакции в начале 90-х годов сумел сохранить журнал, не растерять его подписчиков и стать современным журналом для детей XXI века.

Она сочетала свой творческий труд с общественной деятельностью: постоянно выступала со статьями о проблемах детской литературы и воспитания подрастающего поколения в центральных и региональных средствах массовой информации: «Учительской газете», «Книжном обозрении», «Литературной газете», «Российской газете», журналах «Библиотека», «Семья и школа», «Новый мир», «Начальная школа» и др., участвовала в конференциях и дискуссиях, в передачах на радио и телевидении.

В мае 2019 года Татьяна Филипповна в честь 95-летия главного детского журнала страны дала интервью ЖУРНАЛИСТУ: «Мурзилка вышел в YouTube».

Татьяна Филипповна — заслуженный работник культуры Российской Федерации, почетный работник общего образования РФ; член Союза писателей России; член Союза журналистов Москвы; лауреат премии им. А. П. Чехова; член совета по детской и юношеской литературе Международного сообщества писательских союзов; член Правления ООБФ «Российский детский фонд»; Кавалер Ордена Почёта.

Редакция ЖУРНАЛИСТА выражает соболезнования родным и близким Татьяны Филипповны.

Фото: Анашкин Сергей © ИА Красная Весна