Усков подал иск из-за увольнения с поста главреда Forbes Россия

Бывший главный редактор русской версии Forbes Николай Усков подал в Пресненский районный суд Москвы иск о восстановлении на работе и возмещении морального вреда.

Иск подан к издателю русской версии Forbes — компании АО «АС РУС МЕДИА», которая входит в медиахолдинг ACMG.

Николай Усков:

Это один из первых исков, которые я намерен подать, он касается только моего незаконного увольнения. Речь идет о восстановлении меня на работе в должности главного редактора журнала Forbes, речь идет о выплате мне зарплаты за этот период вынужденного прогула и возмещении морального вреда.

Он сообщил, что в компании имели место «нарушение закона о СМИ, давление на журналистов и невыплата зарплат и гонораров в срок». Усков уточнил, что иск подан в Пресненский районный суд Москвы.

Решение о рассмотрении иска пока не принято. Пресс-секретарь суда Алексей Черников отметил, что у судьи есть пять дней наего принятие.

Ранее медиагруппа ACMG сообщила, что Усков освобожден от должности главного редактора Forbes Россия, данное кадровое решение объяснили неудовлетворенностью качеством его работы и систематическими нарушениями трудовой дисциплины. Усков же заявил, что не согласен со своим увольнением и намерен оспорить его в суде.