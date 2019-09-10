Успейте подать заявку на «Золотой фонд прессы-2020» до 31 октября

Российская медийная отрасль переживает непростые времена. Поэтому особенно важно объединить усилия и возможности медиасообщества для сохранения лучших традиций российской качественной прессы, а также поиска перспективных направлений развития СМИ. Десять лет в рамках проекта «Золотой фонд прессы» мы вместе ищем ответы на сложные вопросы, которые возникают, осваиваем современные медиатехнологии, изучаем успешный опыт отечественных и зарубежных СМИ.

Начло сезона — всегда радостное и долгожданное событие! Впереди познавательный процесс экспертизы контента, дизайна и сайтов, участие и победа во Всероссийских конкурсах СМИ, встреча на традиционном Деловом форуме «Качественная пресса и перспективы ее развития» и вручение юбилейного Знака отличия «Золотой фонд прессы-2020».

Заявки и издания на участие в проекте принимаются до 31 октября 2019 года по адресу: 125319, г. Москва, ул. Черняховского, 16, Медиагруппа «Журналист» с пометкой «Золотой фонд прессы».

ВНИМАНИЕ!

Стоимость регистрационного взноса при подаче заявки и оплате до 30 сентября — 16 800 руб. Стоимость участия с 1 октября — 19 200 руб.

Организаторы: дирекция «Золотого фонда прессы», редакция журнала «Журналист» при поддержке Совета Федерации Федерального Собрания РФ и Федерального Агентства по печати и массовым коммуникациям РФ.

Подробности: zolfondpress.ru, тел. (499) 152 34 73, e-mail: zolfondpress@mail.ru