Иржи Юст: «Я очень люблю «Эхо Москвы», но там мало журналистики»

Чешский журналист Иржи Юст рассказал в интервью ЖУРНАЛИСТУ о том, что для него является новостью и почему журналистам «Новой газеты» не может быть стыдно за журналистов «Комсомольской правды».

— В своем выступлении на круглом столе в «России Сегодня» вы сказали, что фотография, где изображен Путин на коне с голым торсом, — это не новость, как не является новостью и видео, на котором Меркель с трясущимися руками. А что тогда новость?

— Для меня новость сейчас, когда мы живем в информационном мире, который забрасывает нас разными сообщениями и сигналами, — это то, что оказывает влияние на поступки людей: на то, как они будут подходить к своему кошельку, будут ли они брать ипотеку и пойдут ли на выборы.

Информация, которая определяет поведение людей, для меня является новостью. А фотография, на которой изображен президент с голым торсом — это то, что отвлекает от важных новостей. Поэтому, если сравнить картинку с сообщением об условном деле «Сети»*, то для обывателя фотография всегда будет привлекательнее, потому что отношение к ней основано на эмоциях. Вместе с тем информация о деле «Сети»* намного важнее для движения страны вперед, для определения ее позиции на будущее в независимости от отношения людей к этому делу. Я думаю, что выбор новости должен быть обусловлен интересом к событиям повышенной общественной значимости, к чему-то более высокому, чем просто красивая картинка.

— А если бы, например, Путин участвовал в соревнованиях по конному спорту, сообщение об этом было бы новостью?

— Конечно, потому что это сообщение определило бы какое-то направление в деятельности президента и показывало бы круг его интересов. Для большинства читателей и зрителей это могло бы иметь какую-то добавленную стоимость, чем просто картинка.

Опять же, я не хочу быть грубым, но мне иногда кажется, что все эти фотографии напоминают картинку с красивой девушкой из Плейбоя, которой мы восхищаемся, а интервью не читаем. Я представляю себе, как сложно разобраться в мире информации обычному читателю, потому что нас постоянно бомбардируют разные новости от наших друзей, от информационных агентств. Мы живем в таком мире, где разные штампы имеют больше веса, чем сама новость.

— А штампы — это что?

— Это сокращение информации. Мы видим президента на коне, и это уже законченная информация. Мы ничего не узнаем из того, что этому предшествовало, что будет потом. Происходит сокращение процесса обдумывания информации, ее объяснения.

— Ваше выступление вызвало большой резонанс у присутствующих. Вам стала возражать один из спикеров Мария Захарова. Как вы отнеслись к репликам в свой адрес?

— Я прекрасно понимаю, что каждое государство хочет донести свою информацию до жителей других стран. Я это делаю, американцы это делают, немцы это делают. Это нормально, но здесь надо действовать не грубо, а цивилизованно.