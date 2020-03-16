«Утка» к новогоднему столу

К рождественскому столу принято подавать индейку.

Новогодний стол невозможно представить без шампанского и салата-оливье.

А вот автор этих строк без малого 30 назад преподнес своим землякам-одесситам к Новому Году увесистую «утку».

Все началось с обычной «установки»: «Весело встретить Новый Год!» «Установка» была дана редактором самой популярной в городе газеты «Вечерняя Одесса» Борисом Деревянко тогдашнему завотделом информации газеты Евгению Волокину, который привлек к реализации этого задания нескольких коллег, включая автора этих строк.

Не мудрствуя лукаво, мы решили пойти по «первоапрельскому пути», т.е. попытаться разыграть читателей. Для чего сочинили несколько информаций, по форме вроде как достоверных, но по сути совершенно абсурдных. Лично мне пришла в голову идея использовать ситуацию, которая сложилась вокруг здания одесского театра оперы и балета, которое считается одним из красивейших в мире.

В то время активно обсуждалось плачевное состояние, в котором находится этот уникальный памятник архитектуры. В прессе появились статьи, призывающие спасти нашу одесскую «национальную гордость», предлагались разные варианты спасения. Вот на этом интересе и я решил сыграть.

Для чего пришлось выдумать некую японскую фирму «Нибуяси», которая якобы занимается реставрацией памятников архитектуры. (Японцы в качестве «спасателей» были выбраны неслучайно: представителей этой страны народная молва наградила рядом качеств, среди которых выделяются безупречное отношение к работе, исключительное трудолюбие, смекалка плюс высокая техническая оснащенность производства).

В небольшом «интервью» «глава фирмы «Нибуяси» господин Мацухито» предлагал следующее решение. Японцы разбирают здание театра — как в известной песне — «по камешку, по кирпичику», перевозят эти камни к себе на родину, там пропитывают каждый камень особым раствором, а затем все это возвращают назад в Одессу и также «по кирпичику» восстанавливают старое здание. Эту работу они завершают аккурат к 200-летней годовщине основания города (т.е. к 1994 году). Взамен японцы просят отдать им театр в аренду на 99 лет. Подобная практика (имеется в виду 99-летняя аренда) является в мире весьма распространенной, тут автор ничего не выдумал. Не считая, разумеется, всего остального...

Эта «утка» среди прочих сообщений такого же уровня достоверности была помещена в «Вечерней Одессе» 31 декабря 1991 года. В принципе, авторы давали возможность читателям понять, что это именно розыгрыш, ибо «новости» вышли под общей рубрикой ЧМО (Черное море Одессы). Но, как оказалось, мы переоценили своих земляков на предмет наличия у них чувства юмора…

Первую реакцию автор испытал в собственном доме.

— Нет, ну как это тебе нравится?! — едва переступив порог, услышал я мамин гневный голос. — Наш театр собираются продавать японцам!

Стоило некоторых трудов успокоить родительницу. Но даже когда она узнала, кто истинный виновник сенсации, все равно еще какое-то время «остывала» — столь велик был гнев потомственной одесситки. Что же говорить о других земляках, у кого не было возможности узнать истину «из первых рук»?!

Сила их праведного негодования в полной мере проявилась второго января. Первый рабочий день 1992 года сотрудникам «Вечерней Одессы» было не продохнуть от телефонных звонков с гневными филиппиками, в том числе и по адресу японских «деятелей» и местного «начальства». Затем пошли письма. Большинство авторов требовали от городской власти ни в коем случае не отдавать «узкоглазым» нашу святыню.

Такой накал страстей привел к тому, что редактору пришлось опубликовать обращение к читателям с пояснением, что к чему, и извинениями. Но и после этого еще некоторое время продолжали приходить гневные письма. Причем не только в «Вечернюю Одессу».

Много лет спустя в одной книге я прочел отклик, увы, без ссылки на автора, некоего доктора наук: «С большой тревогой прочел материал о том, что жемчужина Одессы может перейти в аренду Японии сроком на 99 лет… Меня, прежде всего, испугала роковая цифра 99: именно на этот срок царское правительство сдало США в аренду Аляску… Мою тревогу усилила газета «Правда» за 1 января 1992 года, где речь идет о программе японской экспансии в Сибири и Дальнем Востоке, т.е. в России, но невольно закрадывается мысль — не разрабатывается ли в Токио программа экспансии по отношению к Украине?!

Жителям нашего города нельзя допустить того глумления, которое господин Мацухито позволяет себе по отношению не только к одесситам, но и к украинскому народу в целом… Считаю необходимым объявить украинский конкурс на спасение оперного театра — чуда мировой цивилизации. Гордость и национальное сокровище Украины надо спасать нам самим…

Нельзя воспитать уважение к культурному наследию нашего народа… путем потребительского отношения к различного рода подаркам из-за бугра, не говоря уже — путем утраты национального чувства гордости и достоинства. Речь идет о чести государства — Украины. И эту честь мы не можем уронить».

В самом театре такую «новость» восприняли по-разному. Остроумнее всех отреагировал тогдашний главный дирижер: «Жаль, что японцы хотят перевезти к себе только здание, а не всю труппу!»

И как-то в журнале «Наука и жизнь» я наткнулся на статью, в которой рассказывалось, каким образом в Великобритании пытаются сохранить старинные замки. Оказывается, один из самых эффективных способов спасения «каменных свидетелей седой старины» — это… продажа их американским миллиардерам. Те скупают замки «на корню», а дальше (внимание, уважаемый читатель!) — разбирают их, перевозят в Штаты и там восстанавливают в первозданном виде. Правда, уже не на «исторической родине», а на своих американских землях. Я, конечно, ни в коем случае не ратую за то, чтобы наш замечательный оперный — краса и символ города — навсегда убыл за границу, однако поневоле закрадывается мысль: а, может быть, в чем-то я все-таки был прав?! И новогодняя «утка» была изготовлена по принципиально правильному «рецепту»?