Василий Уткин рассказал об отстранении от эфира «Первого канала» после звонка из администрации президента

Спортивного комментатора Василия Уткина отстранили от работы на эфирах «Первого канала» во время чемпионата мира по футболу после звонка «высокопоставленного сотрудника администрации президента». Об этом комментатор рассказал в интервью Sports.ru.

Каким-то людям не понравилось, что я работаю на „Первом канале“, и они сделали так, чтобы я там не работал. Ну, звоночек был, что тут говорить (…) Я конкретно знаю, кто звонил. Это высокопоставленный сотрудник администрации президента.

Имя этого человека он не назвал. Уткин также добавил, что связывает отстранение от работы со своими политическими взглядами.

В июне «Русская служба Би-би-си» со ссылкой на источники сообщала, что Уткина отстранили от комментирования матчей ЧМ на «Первом канале» по требованию руководства администрации президента и «Газпром-Медиа». По словам двух собеседников издания, отстранить Уткина попросил первый замглавы администрации президента России Алексей Громов, который курирует СМИ.

Уткин сообщил о своем отстранении 19 июня, причину он не назвал. В эфире «Первого канала» он комментировал один матч ЧМ между сборными Испании и Португалии.

Фото: vistanews