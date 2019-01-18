Утвержден новый состав Экспертного совета по региональным СМИ

Утвержден приказом Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 11.01.2019 №5.
С полным текстом приказа можно ознакомиться на сайте Минкомсвязи.
Состав Экспертного совета по региональным печатным средствам массовой информации при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации:
• Дубинская Софья Борисовна, исполнительный директор Альянса руководителей региональных СМИ России (председатель Экспертного совета)
• Волин Алексей Константинович, заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (заместитель председателя Экспертного совета)
• Базунова Мария Евгеньевна, директор «КП-Принт» в Екатеринбургском филиале издательского дома «Комсомольская правда»
• Балдицын Василий Вячеславович, генеральный директор – главный редактор автономной некоммерческой организации «Издательский дом «Ставропольская правда»
• Белоусов Вячеслав Васильевич, генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Издательство «Северная неделя»
• Болдырева Людмила Григорьевна, генеральный директор – главный редактор закрытого акционерного общества «Редакция «Тихоокеанская звезда»
• Вохмина Лариса Николаевна, директор – главный редактор автономной некоммерческой организации «Редакция «Тюменская правда»
• Гимельштейн Александр Владимирович, генеральный директор – главный редактор общественно-политической и деловой газеты Иркутской области «Восточно-Сибирская правда»
• Денискина Татьяна Валерьевна, начальник Управления разрешительной работы, контроля и надзора в сфере массовых коммуникаций Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
• Дзюбинская Светлана Аркадьевна, заместитель начальника Управления периодической печати, книгоиздания и полиграфии Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
• Ефремов Игорь Олегович, главный редактор редакционно-издательского государственного автономного учреждения Владимирской области «Газета «Владимирские ведомости»
• Знаменская Наталия Анатольевна, главный редактор общества с ограниченной ответственностью «Редакция газеты «Жуковские вести»
• Ишмухаметова Галина Газимовна, главный редактор журнала «Уфа» и газеты «Уфимские ведомости»
• Каштанов Олег Александрович, генеральный директор – главный редактор газеты «Известия Мордовии»
• Керов Вячеслав Всеволодович, вице-президент Союза предприятий печатной индустрии (ГИПП) (сопредседатель Экспертного совета)
• Кирюнина Вера Александровна, генеральный директор открытого акционерного общества «Слобода»
• Кислова Марина Николаевна, руководитель департамента по развитию подписных сервисов и дополнительных услуг федерального государственного унитарного предприятия «Почта России»
• Ларина Екатерина Геннадьевна, директор Департамента государственной политики в области средств массовой информации Минкомсвязи России
• Мельникова Татьяна Михайловна, исполнительный директор общества с ограниченной ответственностью «Социальная газета»
• Метелкина Татьяна Вячеславовна, член Общественного совета фонда Общероссийского народного фронта «Правда и справедливость»
• Михальченкова Наталья Ивановна, полномочный представитель Альянса руководителей региональных СМИ России по Московской области
• Моисеев Сергей Николаевич, президент Союза предприятий печатной индустрии (ГИПП)
• Нечаев Алексей Николаевич, генеральный директор автономной некоммерческой организации «Издательский дом «Каспий»
• Павловский Владимир Евгеньевич, генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Издательский дом «Красноярский рабочий»
• Полуказакова Валентина Ефимовна, генеральный директор закрытого акционерного общества «Роспечать»
• Полянин Дмитрий Павлович, главный редактор государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Редакция газеты «Областной газеты»
• Пургин Юрий Петрович, генеральный директор издательского дома «Алтапресс» (Барнаул)
• Самохина Ирина Владимировна, генеральный директор закрытого акционерного общества «Издательский дом «Крестьянин»
• Таранцов Юрий Иванович, генеральный директор закрытого акционерного общества «Издательский дом «Свободная пресса»
• Теребунова Александра Ивановна, директор общества с ограниченной ответственностью «Издательство «Околица»
• Часовская Екатерина Владимировна, заместитель директора Департамента государственной политики в области средств массовой информации Минкомсвязи России (ответственный секретарь)
• Южанская Вера Николаевна, директор – главный редактор государственного унитарного предприятия «Редакция газеты «Наше время»
• Якупова Венера Абдулловна, главный редактор газеты «Казанские ведомости
Источник: ГИПП