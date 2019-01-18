Утвержден новый состав Экспертного совета по региональным СМИ

Утвержден приказом Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 11.01.2019 №5.

С полным текстом приказа можно ознакомиться на сайте Минкомсвязи.

Состав Экспертного совета по региональным печатным средствам массовой информации при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации:

• Дубинская Софья Борисовна, исполнительный директор Альянса руководителей региональных СМИ России (председатель Экспертного совета)

• Волин Алексей Константинович, заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (заместитель председателя Экспертного совета)

• Базунова Мария Евгеньевна, директор «КП-Принт» в Екатеринбургском филиале издательского дома «Комсомольская правда»

• Балдицын Василий Вячеславович, генеральный директор – главный редактор автономной некоммерческой организации «Издательский дом «Ставропольская правда»

• Белоусов Вячеслав Васильевич, генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Издательство «Северная неделя»

• Болдырева Людмила Григорьевна, генеральный директор – главный редактор закрытого акционерного общества «Редакция «Тихоокеанская звезда»

• Вохмина Лариса Николаевна, директор – главный редактор автономной некоммерческой организации «Редакция «Тюменская правда»

• Гимельштейн Александр Владимирович, генеральный директор – главный редактор общественно-политической и деловой газеты Иркутской области «Восточно-Сибирская правда»

• Денискина Татьяна Валерьевна, начальник Управления разрешительной работы, контроля и надзора в сфере массовых коммуникаций Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

• Дзюбинская Светлана Аркадьевна, заместитель начальника Управления периодической печати, книгоиздания и полиграфии Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

• Ефремов Игорь Олегович, главный редактор редакционно-издательского государственного автономного учреждения Владимирской области «Газета «Владимирские ведомости»

• Знаменская Наталия Анатольевна, главный редактор общества с ограниченной ответственностью «Редакция газеты «Жуковские вести»

• Ишмухаметова Галина Газимовна, главный редактор журнала «Уфа» и газеты «Уфимские ведомости»

• Каштанов Олег Александрович, генеральный директор – главный редактор газеты «Известия Мордовии»

• Керов Вячеслав Всеволодович, вице-президент Союза предприятий печатной индустрии (ГИПП) (сопредседатель Экспертного совета)

• Кирюнина Вера Александровна, генеральный директор открытого акционерного общества «Слобода»

• Кислова Марина Николаевна, руководитель департамента по развитию подписных сервисов и дополнительных услуг федерального государственного унитарного предприятия «Почта России»

• Ларина Екатерина Геннадьевна, директор Департамента государственной политики в области средств массовой информации Минкомсвязи России

• Мельникова Татьяна Михайловна, исполнительный директор общества с ограниченной ответственностью «Социальная газета»

• Метелкина Татьяна Вячеславовна, член Общественного совета фонда Общероссийского народного фронта «Правда и справедливость»

• Михальченкова Наталья Ивановна, полномочный представитель Альянса руководителей региональных СМИ России по Московской области

• Моисеев Сергей Николаевич, президент Союза предприятий печатной индустрии (ГИПП)

• Нечаев Алексей Николаевич, генеральный директор автономной некоммерческой организации «Издательский дом «Каспий»

• Павловский Владимир Евгеньевич, генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Издательский дом «Красноярский рабочий»

• Полуказакова Валентина Ефимовна, генеральный директор закрытого акционерного общества «Роспечать»

• Полянин Дмитрий Павлович, главный редактор государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Редакция газеты «Областной газеты»

• Пургин Юрий Петрович, генеральный директор издательского дома «Алтапресс» (Барнаул)

• Самохина Ирина Владимировна, генеральный директор закрытого акционерного общества «Издательский дом «Крестьянин»

• Таранцов Юрий Иванович, генеральный директор закрытого акционерного общества «Издательский дом «Свободная пресса»

• Теребунова Александра Ивановна, директор общества с ограниченной ответственностью «Издательство «Околица»

• Часовская Екатерина Владимировна, заместитель директора Департамента государственной политики в области средств массовой информации Минкомсвязи России (ответственный секретарь)

• Южанская Вера Николаевна, директор – главный редактор государственного унитарного предприятия «Редакция газеты «Наше время»

• Якупова Венера Абдулловна, главный редактор газеты «Казанские ведомости