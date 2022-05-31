Утверждены размеры кредитов для системообразующих медиакомпаний

Системообразующие организации медиаотрасли, том числе электронные, печатные СМИ и полиграфисты, смогут получить займы по льготной ставке на поддержание текущей деятельности. Параметры новой кредитной программы утвердил Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Одна организация сможет взять до 10 млрд рублей, группа компаний — до 30 млрд рублей. Срок льготного кредитования составит 12 месяцев. При этом организация должна взять на себя обязательство сохранить не менее 85% сотрудников в период действия кредитного договора.

Доступные заемные средства позволят системообразующим организациям медиаотрасли пополнить оборотные средства, сохранить штат сотрудников, а также объем и качество выпускаемой продукции.

На субсидирование новой программы из резервного фонда Правительства уже выделено 3,5 млрд рублей.