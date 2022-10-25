Уволенный с RT Красовский записал прощальное видеообращение

Бывший журналист государственного телеканала RT Антон Красовский, который призывал топить и сжигать украинских детей за антироссийские высказывания, записал видеообращение, назвав его последним словом.

В четырёхминутном ролике, опубликованном в Telegram-канале, Красовский говорит: «Я – враг. Я не просто перешел границы, я ненамеренно их стер. Границы между правым делом и злом, между чистым злом и возмездием, между нами и ими», — говорит он. Красовский просит его понять и извиняется перед своими друзьями и коллективом RT. «Я дурак, смешал добро со злом и облажался, скурвился», — продолжает журналист.

Он подчеркнул, что виноват перед друзьями и коллегами, перед матерями, которые в ужасе услышали его слова. И эту вину придется нести всю жизнь, потому что, возможно, ее нельзя искупить.

Красовский подчеркнул, что не знает, можно ли его простить, но сам он себя не простит никогда.