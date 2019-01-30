Дизайн пользовательского опыта: что это такое и почему он вам нужен

Чаще всего мы отдаем предпочтение тому, что нам приятнее. В случае с медиа мы обращаем внимание на верстку, качество бумаги, скорость загрузки сайта, на изображения, шрифт и, конечно, на сам текст. Но, несмотря на свою важность, текст занимает далеко не лидирующую строчку в списке важных для читателя элементов.

ЧТО ТАКОЕ ДИЗАЙН ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО ОПЫТА?

Это все манипуляции, которые вы делаете для привлечения читателя или зрителя. За продумывание хорошего опыта пользователя отвечает UX-дизайнер (user experience), за его визуализацию — UI-дизайнер (user interface), в реализации принимает участие уже команда инженеров-разработчиков.

Дизайн, даже в традиционном его понимании, — это не просто красота. Это сложный процесс, который подразумевает хорошее понимание пользовательских привычек и постоянную заботу о его благе. То есть, например, хороший дизайнер рекламных афиш наверняка будет думать в первую очередь не о том, что голубой цвет очень красивый, а градиент лучше сделать поярче, а о восприятии своей работы целиком — как сделать афишу привлекательной для людей, чтобы на нее обратили внимание.

В случае с дизайном пользовательского опыта все крутится вокруг удовлетворения его потребностей и получения ярких впечатлений. Бывший исследователь UX в Google Томер Шарон считает, что «дизайн UX — это искусство и наука создания положительных эмоций через взаимодействие с продуктом».

ЗАЧЕМ МЕДИА НУЖЕН UX-ДИЗАЙН?

Положительный опыт пользователя повышает процент возвратов на сайт, конверсию и увеличивает общий поток пользователей.

Написать хороший текст непросто, и раньше именно такие тексты были залогом успеха журналистских коллективов. Но теперь, когда конкуренция за внимание аудитории обострилась, редакциям приходится делать дополнительные усилия для привлечения читателей. И для победы в этой конкурентной борьбе без создания качественного пользовательского опыта не обойтись.

ЭТО НОВИНКА В ИНДУСТРИИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ?

Дизайн пользовательского опыта — вещь не новая и уже давно изученная. Просто раньше мы называли его другими словами.

Например, в журналистике дизайн UX существует практически с самого начала, с первых печатных газет. Редакторы всегда задумывались о том, как привлечь покупателя / пользователя и сделать его опыт взаимодействия с изданием максимально полезным.

На опыт влияли сразу несколько вещей: