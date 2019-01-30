Дизайн пользовательского опыта: что это такое и почему он вам нужен

Думать о о пользователе нужно на всех этапах производства и дистрибуции в медиа
Чаще всего мы отдаем предпочтение тому, что нам приятнее. В случае с медиа мы обращаем внимание на верстку, качество бумаги, скорость загрузки сайта, на изображения, шрифт и, конечно, на сам текст. Но, несмотря на свою важность, текст занимает далеко не лидирующую строчку в списке важных для читателя элементов.
ЧТО ТАКОЕ ДИЗАЙН ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО ОПЫТА?
Это все манипуляции, которые вы делаете для привлечения читателя или зрителя. За продумывание хорошего опыта пользователя отвечает UX-дизайнер (user experience), за его визуализацию — UI-дизайнер (user interface), в реализации принимает участие уже команда инженеров-разработчиков.
Дизайн, даже в традиционном его понимании, — это не просто красота. Это сложный процесс, который подразумевает хорошее понимание пользовательских привычек и постоянную заботу о его благе. То есть, например, хороший дизайнер рекламных афиш наверняка будет думать в первую очередь не о том, что голубой цвет очень красивый, а градиент лучше сделать поярче, а о восприятии своей работы целиком — как сделать афишу привлекательной для людей, чтобы на нее обратили внимание.
В случае с дизайном пользовательского опыта все крутится вокруг удовлетворения его потребностей и получения ярких впечатлений. Бывший исследователь UX в Google Томер Шарон считает, что «дизайн UX — это искусство и наука создания положительных эмоций через взаимодействие с продуктом».
ЗАЧЕМ МЕДИА НУЖЕН UX-ДИЗАЙН?
Положительный опыт пользователя повышает процент возвратов на сайт, конверсию и увеличивает общий поток пользователей.
Написать хороший текст непросто, и раньше именно такие тексты были залогом успеха журналистских коллективов. Но теперь, когда конкуренция за внимание аудитории обострилась, редакциям приходится делать дополнительные усилия для привлечения читателей. И для победы в этой конкурентной борьбе без создания качественного пользовательского опыта не обойтись.
ЭТО НОВИНКА В ИНДУСТРИИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ?
Дизайн пользовательского опыта — вещь не новая и уже давно изученная. Просто раньше мы называли его другими словами.
Например, в журналистике дизайн UX существует практически с самого начала, с первых печатных газет. Редакторы всегда задумывались о том, как привлечь покупателя / пользователя и сделать его опыт взаимодействия с изданием максимально полезным.
На опыт влияли сразу несколько вещей:
ИЕРАРХИЯ ИНФОРМАЦИИ
То есть то, как мы располагаем материалы на полосе, в каком порядке их группируем, на что делаем акценты и так далее. По большому счету это и есть одна из основных составляющих дизайна пользовательского (в нашем случае — читательского) опыта. При этом важно понимать, на что человек обратит внимание в первую очередь, а что и вовсе может пропустить.
КОНСИСТЕНТНОСТЬ
Здесь речь идет о единообразии в дизайне и внешнем виде на разных уровнях или носителях, который помогает человеку быстро и беспрепятственно считать информацию.
РАЗБОРЧИВОСТЬ
В случае с юзабилити (удобство пользования) в интернете этот пункт отвечает за такие вещи, как клики, навигация, скролл, карта сайта и так далее. Когда же мы говорим про печатные издания, разборчивость обозначает то, насколько информация доступна и понятна читателю.
На самом деле если человек испытывает трудности со считыванием информации, которую вы ему даете, то в чем вообще смысл?
ХОРОШО, ЧТО УМЕЕТ ЭТОТ ВАШ UX?
Например, исследовать аудиторию.
Нет, конечно, это делает не сам дизайн, а человек, им занимающийся. Мантра, что пользователь главный и вы должны постоянно думать именно о нем, ни для кого не в диковинку. Однако чтобы понять, о ком вообще нам стоит думать, а самое главное — в каком ключе, проводятся исследования.
Например, на начальном этапе, когда вы успели только придумать продукт / формат / фичу, можно использовать метод Customer development (улучшение клиента, если переводить дословно) — это тестирование идеи или прототипа на потенциальных потребителях.
В его основе лежит клиентоориентированность, потому что вы изначально общаетесь с потребителем и ориентируетесь на его потребности, чувства и боли. Сначала выявляется проблема, потом разрабатывается продукт. И не наоборот.
Customer development можно проводить разными способами, начиная с буквального выхода на улицу и опроса людей, заканчивая анкетированием и фокус-группами. Главное — общение с потенциальным потребителем.
На этапе, когда продукт уже придуман, создан его прототип, можно также протестировать готовую идею на потенциальных пользователях и устранить недочеты.
Помимо исследования аудитории, UX-дизайн помогает продумать взаимодействие пользователя с продуктом на всех этапах. Для начала — это иерархия информации и навигация по сайту. Например, будут ли у вас рубрики вообще, в каком порядке материалы будут располагаться на сайте (блок новостей, блок погоды, блок актуального и так далее), как пользователь будет проходить по сайту и возвращаться. При этом важно не просто придумать, что, как и где будет располагаться, но и продумать путь пользователя с его же стороны.
Также дизайн пользовательского опыта предполагает прототипирование идей (за это отвечает дизайнер интерфейсов, который часто отвечает и за UX в целом). Скажем, вам необходимо сделать блок подписки. Где будет располагаться блок мы, допустим, уже придумали. Но каким цветом его сделать? Какой будет шрифт? Будет ли поле ввода почтового адреса изменяться при вводе? Какой будет кнопка? Будет ли у нее тень, объем? На первый взгляд все это может показаться не таким уж важным, однако именно из таких мелочей и складывается пользовательский опыт.