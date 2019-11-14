В 2019 году растет количество зарегистрированных СМИ

В течение 2019 года Роскомнадзором и его территориальными органами осуществлялась первичная регистрация печатных и электронных средств массовой информации в соответствии с Законом Российской Федерации от 27.12.1991 № 2124-I «О средствах массовой информации».

Так, за 9 месяцев в Роскомнадзор поступило 2 175 заявлений на регистрацию СМИ. По результатам рассмотрений сотрудниками Службы были приняты решения о регистрации 1 678 СМИ, что на 16% больше, чем за аналогичный период 2018 года (1 443).

Доля возвратов поступивших заявок составила 22,9% от их общего количества. Основными причинами возврата документов стали несоблюдение комплектности документов; нарушение требований порядка подачи заявления о регистрации; подача заявления от имени учредителя лицом, не имеющим на то полномочий; неуплата государственной пошлины.