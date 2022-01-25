В 2021 году в США запустилось в два раза больше печатных журналов, чем в 2020-м

Продукты 2021 года — это чаще всего какие-то нишевые специализированные издания, за которыми стоят не компании, а личности. Например, больше всего новых журналов 2021 года посвящены стилю жизни (17) и сексу (14). Основная масса новичков планируют выходить не часто: раз в два месяца или даже в квартал.

Примечательно, что в 2021 году в печать вернулся журнал Bitcoin Magazine. Его печатная версия была закрыта аж в 2016 году (через четыре года после запуска).

При этом, по данным Alliance for Audited Media, печатные тиражи 50 крупнейших американских журналов за последние два года упали на 7% до 116 млн экз. А продажи тиражей снизились на 11% в первой половине 2021 года.