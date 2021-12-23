В 2022 году увеличится госфинансирование государственных СМИ

Государственный телеканал Russia Today в 2022 году получит 28,695 млрд рублей в виде субсидий. Это на 1,405 млрд рублей больше, чем в 2021 году. Об этом говорится в принятом Госдумой бюджете на 2022 год, обратил внимание RTVI. Госфинансирование также увеличится у МИА «Россия сегодня», ВГТРК, ТАСС и ОТР.

Всего на СМИ Роспечать распределит 88,434 млрд рублей. Лидером по объемам субсидирования, как и в прошлых годах, остается Russia Today. АНО «ТВ-Новости» (юридическое лицо Russia Today) в федеральном бюджете выделено две субсидии. Первая, на сумму 25,925 млрд рублей, предназначена для покрытия рабочих расходов телеканала, радио и сетевых изданий, а также расходов на распространение в российском и международном информационном пространстве, говорится в приложении к закону о бюджете на 2022 год. Вторая субсидия, размером в 2,769 млрд рублей, выделена для расходов немецкого филиала Russia Today. В 2023 и 2024 году, согласно проекту бюджета, RT выделено 28,467 млрд и 28,983 млрд рублей.

В пресс-службе Russia Today корреспонденту RTVI сообщили, что уровень субсидирования растет, в том числе, из-за изменений в стоимости валют: «Нам довели уровень финансирования, обеспечивающий наши обязательства перед контрагентами. Бюджет увеличен на курсы, в том числе кросс-курсы, так как мы платим в разных валютах, а они также растут. Как вы знаете, бюджет мы получаем в рублях, а тратим в валютах, так как вещаем в разных странах за пределами России».

ВГТРК в 2022 году получит 25,217 млрд рублей — на 200 млн больше, чем в 2021-м. В следующие два года запланировано выделить ВГТРК еще 25,332 млрд и 25,761 млрд рублей. Еще 9,356 млрд рублей предназначено для МИА «Россия сегодня», причем один миллиард пойдет на «техническое перевооружение и модернизацию информационной инфраструктуры». В сравнении с текущим годом, финансирование «России сегодня» вырастет на 1,7 млрд рублей. В 2023 и 2024 году власти планируют выделить агентству еще 8,297 млрд и 8,556 млрд рублей.

Еще 5,489 млрд выделено для телеканала ОТР. В 2021 году он получил 4,883 млрд. В плановом проекте бюджета на 2023 и 2024 год для ОТР заложены 5,551 млрд и 5,594 мрлд рублей соответственно. ТАСС в следующем году получит субсидию в размере 3,956 млрд рублей, из которых один миллиард предназначен на обновление информационной инфраструктуры. 63 млн рублей из этой суммы выделены на создание контента для аудитории в возрасте 8-16 лет.

Без изменений осталось финансирование принадлежащего Минобороны телеканала «Звезда» и «Первого канала» — им выделена субсидия в размере 1,863 млрд и 6,268 млрд рублей соответственно. При этом 268 млн «Первого канала» предназначены для трансляции главного военно-морского парада.

Еще 7,954 млрд рублей власти распределят между «Первым каналом», НТВ, «Телерадиокомпанией “Петербург”», «Каруселью», «ТВ Центром» и «Матч ТВ». Средства пойдут на оплату услуг ВГТРК по распространению трансляций телеканалов в городах с численностью населения менее 100 000 человек. Телеканалы второго мультиплекса, среди которых РЕН ТВ, СТС, ТНТ, «Домашний», ТВ3, «Пятница», «Муз ТВ», «Звезда», «Мир» и «Спас» получает еще 7,323 млрд рублей для тех же целей.