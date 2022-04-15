В 2022 году в Карелии начнётся строительство ЦБК

Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков рассказал о новом целлюлозно-бумажном комбинате (ЦБК) в Сегеже. Его начнут строить уже в 2022 году.

В ходе совещания по вопросам Арктики, которое провел Владимир Путин, вице-премьер Юрий Трутнев отметил, что «Сегежа Запад» станет первым проектом создания ЦБК в стране за последние 40 лет.

По словам Артура Парфенчикова, сейчас проект проходит экологическую экспертизу. Заключение должно быть готово к концу апреля.

Строительство будет осуществляться лесопромышленным холдингом Segezha Group. На предприятии планируют создать около 700 рабочих мест.