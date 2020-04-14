В 26 регионах России газеты выходят без перебоев

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пресса
Апр 14, 2020

После объявления режима самоизоляции в России распоряжением правительства РФ был утвержден рекомендуемый перечень товаров первой необходимости. Периодические печатные издания в него не вошли. Это фактически могло парализовать работу СМИ. Однако по Указу Президента России от 25 марта (№ 206, п. 5) СМИ могут быть внесены в перечень на региональном уровне. Первыми проявили инициативу руководители газет Ростовской и Ставропольской областей. Они обратились к главам своих регионов с просьбой включить СМИ в перечень товаров первой необходимости. Их просьба была удовлетворена.

Далеко не все руководители регионов приняли такое решение. Экспертный совет по региональным печатным СМИ при Минкомсвязи РФ обратился к руководству министерства с просьбой вмешаться в ситуацию. Это было сделано немедленно: 31 марта заместитель министра Алексей Волин направил персональные письма главам регионов с рекомендацией внести СМИ в перечень, чтобы они могли продолжить работу в форс-мажорных обстоятельствах. На сегодняшний день такое решение принято в 26 регионах, это:

•   Алтайский край
•   Астраханская область
•   Брянская область
•   Владимирская область
•   Волгоградская область
•   Вологодская область
•   Воронежская область
•   Иркутская область
•   Калужская область
•   Карачаево-Черкесская Республика
•   Костромская область
•   Краснодарский край
•   Красноярский край
•   Липецкая область
•   Нижегородская область
•   Приморский край
•   Псковская область
•   Республика Башкортостан
•   Республика Мордовия
•   Республика Татарстан
•   Ростовская область
•   Саратовская область
•   Свердловская область
•   Ставропольский край
•   Ульяновская область
•   Хабаровский край

Журналисты продолжают работать по собственным графикам, производственный процесс не прерывался, газеты выходят и распространяются почтальонами и киосковыми сетями. 

 
Источник: Альянс руководителей региональных СМИ России
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