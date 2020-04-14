В 26 регионах России газеты выходят без перебоев

После объявления режима самоизоляции в России распоряжением правительства РФ был утвержден рекомендуемый перечень товаров первой необходимости. Периодические печатные издания в него не вошли. Это фактически могло парализовать работу СМИ. Однако по Указу Президента России от 25 марта (№ 206, п. 5) СМИ могут быть внесены в перечень на региональном уровне. Первыми проявили инициативу руководители газет Ростовской и Ставропольской областей. Они обратились к главам своих регионов с просьбой включить СМИ в перечень товаров первой необходимости. Их просьба была удовлетворена.

Далеко не все руководители регионов приняли такое решение. Экспертный совет по региональным печатным СМИ при Минкомсвязи РФ обратился к руководству министерства с просьбой вмешаться в ситуацию. Это было сделано немедленно: 31 марта заместитель министра Алексей Волин направил персональные письма главам регионов с рекомендацией внести СМИ в перечень, чтобы они могли продолжить работу в форс-мажорных обстоятельствах. На сегодняшний день такое решение принято в 26 регионах, это:

• Алтайский край

• Астраханская область

• Брянская область

• Владимирская область

• Волгоградская область

• Вологодская область

• Воронежская область

• Иркутская область

• Калужская область

• Карачаево-Черкесская Республика

• Костромская область

• Краснодарский край

• Красноярский край

• Липецкая область

• Нижегородская область

• Приморский край

• Псковская область

• Республика Башкортостан

• Республика Мордовия

• Республика Татарстан

• Ростовская область

• Саратовская область

• Свердловская область

• Ставропольский край

• Ульяновская область

• Хабаровский край

Журналисты продолжают работать по собственным графикам, производственный процесс не прерывался, газеты выходят и распространяются почтальонами и киосковыми сетями.