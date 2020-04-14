В 26 регионах России газеты выходят без перебоев

После объявления режима самоизоляции в России распоряжением правительства РФ был утвержден рекомендуемый перечень товаров первой необходимости. Периодические печатные издания в него не вошли. Это фактически могло парализовать работу СМИ. Однако по Указу Президента России от 25 марта (№ 206, п. 5) СМИ могут быть внесены в перечень на региональном уровне. Первыми проявили инициативу руководители газет Ростовской и Ставропольской областей. Они обратились к главам своих регионов с просьбой включить СМИ в перечень товаров первой необходимости. Их просьба была удовлетворена.
Далеко не все руководители регионов приняли такое решение. Экспертный совет по региональным печатным СМИ при Минкомсвязи РФ обратился к руководству министерства с просьбой вмешаться в ситуацию. Это было сделано немедленно: 31 марта заместитель министра Алексей Волин направил персональные письма главам регионов с рекомендацией внести СМИ в перечень, чтобы они могли продолжить работу в форс-мажорных обстоятельствах. На сегодняшний день такое решение принято в 26 регионах, это:
• Алтайский край
• Астраханская область
• Брянская область
• Владимирская область
• Волгоградская область
• Вологодская область
• Воронежская область
• Иркутская область
• Калужская область
• Карачаево-Черкесская Республика
• Костромская область
• Краснодарский край
• Красноярский край
• Липецкая область
• Нижегородская область
• Приморский край
• Псковская область
• Республика Башкортостан
• Республика Мордовия
• Республика Татарстан
• Ростовская область
• Саратовская область
• Свердловская область
• Ставропольский край
• Ульяновская область
• Хабаровский край
Журналисты продолжают работать по собственным графикам, производственный процесс не прерывался, газеты выходят и распространяются почтальонами и киосковыми сетями.
Источник: Альянс руководителей региональных СМИ России