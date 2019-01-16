В Афганистане боевики Талибана казнили журналиста Хавида Нури

Журналист Харвид Нури был убит 5 января после того, как автобус, где он находился, был остановлен боевиками. 27-летний журналист работал на правительство провинции Фарах, что на западе Афганистана, у границы с Ираном.

Он вел два шоу на радио Neshat: о психологии, а также вечернее новостное шоу.

Как говорят свидетели, ехавшие с Нури в автобусе, боевики обыскали журналиста, а после обыска отвели его в сторону и расстреляли.

Нури стал первым убитым журналистом в 2019 году, чья смерть официально зарегистрирована.

Афганистан находится на 118 месте среди 180 стран в свежем рейтинге свободы прессы от «Репортёров без границ». Россия, к слову — на 148 (между Мексикой и Таджикистаном).