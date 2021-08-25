В Афганистане вводят репрессивные правила для журналистов

Талибан* контролирует работу репортеров и редактирует вещательную сетку СМИ. По сообщениям «Репортеров без границ», в Афганистане появляются новые репрессивные правила, не закрепленные никакими законами. Около 100 частных медиа приостановили работу.

Талибы требуют от журналистов соблюдать шариат, из-за чего по стране закрываются телеканалы и медиа. Их просят показывать только короткие новостные сводки и архивные документальные фильмы, исключая из вещания передачи об обществе и сериалы. Если раньше талибы просили соблюдать только законы ислама, то сейчас вмешиваются в редполитику: указывают, какие новости и репортажи можно показывать, а какие — нет. В полевых условиях командиры талибов обзванивают репортеров и говорят, как именно им нужно снять репортаж. Последние дни Талибан* приказывает наиболее влиятельным радиостанциям и каналам транслировать пропагандистские видео- и аудиоклипы, ссылаясь «национальный или исламский долг».

«На данный момент нет чётких правил, и мы понятия не имеем, что будет в будущем», — передаёт швейцарский журналист-фрилансер, который остался в Кабуле.

«Репортеры без границ» для безопасности оставили свои источники анонимными. Они опрашивали иностранных журналистов и сотрудников афганских СМИ: глав, продюсеров и рапортеров.

15-го августа пресс-секретарь талибов обещал, что под их управлением СМИ смогут критиковать кого угодно.

*запрещенная в России террористическая организация