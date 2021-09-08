В Афганистане журналистам запретили снимать акции протестов

Боевики «Талибана» (запрещенная в России террористическая организация) не разрешают журналистам снимать протесты в Кабуле. Об этом сообщил руководитель телеканала Tolo News Лотфулла Наджафизада на своей странице в Twitter.

«Камеры СМИ конфискуют, журналистов просят не снимать и некоторых разворачивают. Протестующие продолжают шествие в Кабуле под дулами оружия. Где свобода протестовать и свобода сообщать об этом?», — написал у себя в Twitter глава телеканала Tolo News Лотфулла Наджафизада.

Ранее боевики организации «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) избили корреспондента и оператора телеканала Tolo News. Это произошло во время съемки репортажа в столице Афганистана. До этого комитет защиты журналистов Афганистана обозначил, что жизни представителей местных СМИ находятся под угрозой – причем как мужчин, так и женщин. Представители организации обратились к США с просьбой обеспечить охрану жизней журналистов.