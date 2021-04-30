В Африке убили европейских журналистов

Апр 30, 2021

Сотрудники иностранных СМИ попали в вооруженную засаду в африканской республике в понедельник. Их похитили неизвестные во время акции неправительственной организации по защите животных. В результате погибли три иностранца: испанские журналисты, которые снимали документальный фильм, Давид Бериаин и Роберто Фрайле, а также гражданин Ирландии Рори Янг.

Известно, что преступники передвигались на двух автомобилях и десяти мотоциклах. Никто не взял на себя ответственность за произошедшее.

Во время атаки удалось выжить репортёру из Швейцарии и местному военному.

Как сообщил источник РИА Новости, они спрятались в лесу. Известно, что журналист уже добрался до столицы страны Уагадугу.

Источник: Говорит Москва

 
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